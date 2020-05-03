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Ngừng sản xuất

Loa không dây

TAS6305/00

Thưởng thức bữa tiệc âm nhạc mỗi ngày

Loa Bluetooth chống thấm nước với thời gian phát 20 giờ và âm bass mạnh mẽ để bạn tận hưởng bữa tiệc âm nhạc bất tận. Ngoài ra, loa được trang bị pin dung lượng cao, bạn có thể sạc điện thiết bị thông minh qua cổng USB.

Xem tất cả lợi ích

Thưởng thức bữa tiệc âm nhạc mỗi ngày

  • Bluetooth®

  • Công suất đầu ra 30 W

  • Thời gian phát 20 giờ

  • Chức năng sạc dự phòng tích hợp

Chống thấm nước và tiện lợi

Chống thấm nước và tiện lợi

Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.

Thời gian phát 20 giờ. Chức năng sạc dự phòng tích hợp

Thời gian phát 20 giờ. Chức năng sạc dự phòng tích hợp

Pin Li-ion 4400 mAh có thể sạc lại cho thời gian phát 20 giờ và bạn có thể sạc điện thiết bị thông minh của bạn thông qua cổng USB của loa. Thời gian sạc đầy pin là 6 giờ.

Âm thanh đầu ra lớn. Cho phép ghép nối để phát âm thanh stereo

Âm thanh đầu ra lớn. Cho phép ghép nối để phát âm thanh stereo

Hai bộ tản nhiệt thụ động cho tiếng bass mạnh mẽ và âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát ở mức âm lượng lớn. Nếu bạn muốn bữa tiệc sôi động hơn nữa, hãy ghép nối với loa thứ hai để phát âm thanh stereo. Các đèn LED ở cuối mỗi loa sẽ nhấp nháy theo từng giai điệu.

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