Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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TAS6305/00
Thưởng thức bữa tiệc âm nhạc mỗi ngày
Loa Bluetooth chống thấm nước với thời gian phát 20 giờ và âm bass mạnh mẽ để bạn tận hưởng bữa tiệc âm nhạc bất tận. Ngoài ra, loa được trang bị pin dung lượng cao, bạn có thể sạc điện thiết bị thông minh qua cổng USB.
Bluetooth®
Công suất đầu ra 30 W
Thời gian phát 20 giờ
Chức năng sạc dự phòng tích hợp
Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.
Pin Li-ion 4400 mAh có thể sạc lại cho thời gian phát 20 giờ và bạn có thể sạc điện thiết bị thông minh của bạn thông qua cổng USB của loa. Thời gian sạc đầy pin là 6 giờ.
Hai bộ tản nhiệt thụ động cho tiếng bass mạnh mẽ và âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát ở mức âm lượng lớn. Nếu bạn muốn bữa tiệc sôi động hơn nữa, hãy ghép nối với loa thứ hai để phát âm thanh stereo. Các đèn LED ở cuối mỗi loa sẽ nhấp nháy theo từng giai điệu.
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