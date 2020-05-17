Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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TAS5305/00
Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi
Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi với loa Bluetooth chống thấm nước. Âm thanh sống động, tiếng bass mạnh mẽ, thời gian phát 12 giờ, đèn màu LED đồng bộ với giai điệu nhạc và cổng âm thanh đầu vào cho phép kết nối với nhiều nguồn phát khác nhau, để bạn luôn sẵn sàng cho những bữa tiệc âm nhạc bất tận.
Bluetooth®
Công suất đầu ra 16 W
Thời gian phát 12 giờ
Chống thấm nước IPX7
Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.
Âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát với âm lượng lớn. Màng loa thụ động giúp tăng cường âm trầm, thời gian phát 12 giờ và 6 giờ sạc đầy điện. Nếu bạn muốn bữa tiệc sôi động hơn nữa, hãy ghép nối với loa thứ hai để phát âm thanh stereo.
Đèn LED ở cuối mỗi loa nhấp nháy đồng bộ với giai điệu nhạc.
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