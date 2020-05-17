Chống thấm nước và tiện lợi

Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.