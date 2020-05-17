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Ngừng sản xuất

Loa không dây

TAS5305/00

Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi

Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi với loa Bluetooth chống thấm nước. Âm thanh sống động, tiếng bass mạnh mẽ, thời gian phát 12 giờ, đèn màu LED đồng bộ với giai điệu nhạc và cổng âm thanh đầu vào cho phép kết nối với nhiều nguồn phát khác nhau, để bạn luôn sẵn sàng cho những bữa tiệc âm nhạc bất tận.

Xem tất cả lợi ích

Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi

  • Bluetooth®

  • Công suất đầu ra 16 W

  • Thời gian phát 12 giờ

  • Chống thấm nước IPX7

Chống thấm nước và tiện lợi

Chống thấm nước và tiện lợi

Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.

Sôi động bữa tiệc âm nhạc với thời gian phát 12 giờ

Sôi động bữa tiệc âm nhạc với thời gian phát 12 giờ

Âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát với âm lượng lớn. Màng loa thụ động giúp tăng cường âm trầm, thời gian phát 12 giờ và 6 giờ sạc đầy điện. Nếu bạn muốn bữa tiệc sôi động hơn nữa, hãy ghép nối với loa thứ hai để phát âm thanh stereo.

Đèn LED nhấp nháy theo giai điệu nhạc

Đèn LED nhấp nháy theo giai điệu nhạc

Đèn LED ở cuối mỗi loa nhấp nháy đồng bộ với giai điệu nhạc.

Thông số kỹ thuật

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