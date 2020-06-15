Hát lên nào, bạn sẽ yêu thích nó ngay!

Loa bỏ túi Bluetooth nhỏ gọn được trang bị loa không dây để trẻ có thể vui vẻ hát nhạc, kể chuyện hoặc diễn lại một bộ phim yêu thích cùng với bạn bè. Bất kể là trẻ muốn làm gì thì chức năng ghi âm một lần nhấn sẽ giúp trẻ dễ dàng ghi các bản nhạc vào thẻ nhớ microSD.