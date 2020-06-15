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Ngừng sản xuất

Loa không dây

TAS4405N/00

Hát to lên nào!

Trở thành trung tâm thu hút sự chú ý với loa Bluetooth màu sắc rực rỡ được trang bị micrô không dây. Chức năng ghi âm một lần nhấn giúp trẻ dễ dàng thu âm lại các bài hát, truyện kể hoặc các bài giảng tại lớp. Loa mang đến âm thanh rõ ràng, dễ nghe và thời gian phát 6 giờ.

Xem tất cả lợi ích

Hát to lên nào!

  • Micrô không dây 5 m

  • ghép nối Bluetooth thông minh

  • Thời gian phát 6 giờ

  • 105x105x38 mm

Hát lên nào, bạn sẽ yêu thích nó ngay!

Hát lên nào, bạn sẽ yêu thích nó ngay!

Loa bỏ túi Bluetooth nhỏ gọn được trang bị loa không dây để trẻ có thể vui vẻ hát nhạc, kể chuyện hoặc diễn lại một bộ phim yêu thích cùng với bạn bè. Bất kể là trẻ muốn làm gì thì chức năng ghi âm một lần nhấn sẽ giúp trẻ dễ dàng ghi các bản nhạc vào thẻ nhớ microSD.

Điều khiển dễ dàng, nghe nhạc thoải mái

Điều khiển dễ dàng, nghe nhạc thoải mái

Loa có thể phát nhạc trong 6 giờ và chỉ mất 2,5 giờ để sạc đầy điện thông qua cáp micro USB. Với 5 nút điều khiển có dán nhãn rõ ràng, trẻ có thể dễ dàng điều khiển phát nhạc, tạm dừng phát nhạc, điều chỉnh âm lượng, chuyển đổi nguồn phát và ghi âm trên loa.

Ghép nối Bluetooth thông minh

Ghép nối Bluetooth thông minh

Nhấn giữ nút phát/tạm dừng để chuyển loa Bluetooth không dây sang chế độ ghép nối. Sau khi ghép nối thành công, loa sẽ lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối. Phạm vi kết nối không dây của loa là 10 m.

Thông số kỹ thuật

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