Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAS3609WT/70
Mang đến bầu không khí thư giãn và ấm cúng
Phát bài hát bạn thích với loa Bluetooth trong mọi bối cảnh, các nút điều khiển cảm ứng thông minh, đèn, âm lượng hoặc đồng hồ báo thức, v.v. Đắm chìm trong âm thanh sống động với công suất đầu ra 10W.
Bluetooth®
báo thức kép
Chức năng báo thức kép cho phép bạn đặt hai báo thức khác nhau. Chức năng này sẽ có ích nếu bạn có khả năng ngủ quên sau tiếng báo thức đầu tiên hoặc nếu vợ/chồng hoặc người yêu của bạn cần thức dậy trước bạn.
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