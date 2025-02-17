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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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        Loa không dây

        TAS3609GY/70

        Mang đến bầu không khí thư giãn và ấm cúng

        Phát bài hát bạn thích với loa Bluetooth trong mọi bối cảnh, các nút điều khiển cảm ứng thông minh, đèn, âm lượng hoặc đồng hồ báo thức, v.v. Đắm chìm trong âm thanh sống động với công suất đầu ra 10W.

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        Mang đến bầu không khí thư giãn và ấm cúng

        • Bluetooth®

        • báo thức kép

        Bấm nút báo lại báo thức để ngủ thêm

        Chức năng báo thức kép. Cài đặt hai báo thức

        Chức năng báo thức kép cho phép bạn đặt hai báo thức khác nhau. Chức năng này sẽ có ích nếu bạn có khả năng ngủ quên sau tiếng báo thức đầu tiên hoặc nếu vợ/chồng hoặc người yêu của bạn cần thức dậy trước bạn.

        Thông số kỹ thuật

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