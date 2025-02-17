Chức năng báo thức kép. Cài đặt hai báo thức

Chức năng báo thức kép cho phép bạn đặt hai báo thức khác nhau. Chức năng này sẽ có ích nếu bạn có khả năng ngủ quên sau tiếng báo thức đầu tiên hoặc nếu vợ/chồng hoặc người yêu của bạn cần thức dậy trước bạn.