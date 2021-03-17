Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Mọi nơi trong nhà
Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng hay chào đón một ngày làm việc hăng say. Với vải căng loa pha len và thiết kế nút nổi, loa bluetooth này mang đến kiểu cách cho không gian sống và âm thanh phong phú đáng ngạc nhiên. Thời gian phát nhạc lên tới 10 giờ.
Bluetooth®
Công suất đầu ra 5 W
Thời gian phát nhạc 10 giờ
Mẫu loa Bluetooth đơn giản nhưng ấn tượng này mang đến âm nhạc đầy phong cách. Các nút chức năng dập nổi cho phép bạn điều khiển phát lại, Bluetooth, v.v.. Micrô tích hợp hỗ trợ gọi điện thoại rảnh tay và tay cầm giúp di chuyển dễ dàng giữa các phòng.
Bạn có thời gian phát nhạc 10 giờ chỉ sau một lần sạc và phạm vi kết nối mạng không dây lên đến 20 m. Quá trình sạc pin cho loa mất 2,5 giờ qua cáp USB-C đi kèm. Bộ tản nhiệt thụ động cho tiếng bass mạnh mẽ và âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát ở mức âm lượng lớn.
Mẫu loa sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo nên. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.
Chứng nhận sản phẩm
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
LongK
17/03/2021
Singapore
Got it working..
.thanks..but some how manage to got it work again by pressing few combinations of front buttons randomly...
Ưu điểm
Sound good
Khuyết điểm
Panel cant tell battery level
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAS3505 Wireless speaker
Ngày Sử Dụng 2021-02-17
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAS3505 Wireless speaker
Ngày Sử Dụng 2021-02-17
Xếp hạng IPX7 đồng nghĩa với việc bộ kích loa có thể chìm dưới nước độ sâu tối đa 1 m trong tối đa 30 phút. Vải căng loa không chống thấm nước nhưng có thể chịu được một giọt nước.