Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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Mang bữa tiệc theo bạn đến mọi nơi
Loa Bluetooth đủ nhỏ để treo trên cổ tay của bạn và nhỏ gọn vừa vặn trong túi của bạn, mang bữa tiệc theo bạn đến mọi nơi. Loa chống thấm nước hoàn toàn và mang đến âm thanh mạnh mẽ đáng ngạc nhiên so với kích thước nhỏ nhắn của nó.
Bluetooth®
Công suất đầu ra 2,5 W
Thời gian phát nhạc 8 giờ
Chống thấm nước IPX7
Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.
Âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát với âm lượng lớn. Bộ tản nhiệt thụ động giúp tăng cường âm trầm. Loa có thể phát nhạc trong 8 giờ và chỉ mất 2,5 giờ để sạc đầy điện. Kết nối Bluetooth ổn định và việc ghép nối rất đơn giản.
Hãy luôn là chính bạn! Loa Bluetooth nhỏ gọn này có sẵn một số màu sắc để bạn có thể thể hiện phong cách riêng của bạn. Dây đeo phù hợp giúp bạn dễ dàng mang theo loa mọi lúc mọi nơi.
2.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Kaffekeld
23/07/2023
Singapore
sounds good for its size, if you can connect it
in our house, it does not connect to anything other that Apple equipment, so I had to swap it with a friends speaker. it cannot be found on my Redmi 9 phone, or on the Thinkpad.
Ưu điểm
connects to iphone without any problems
Khuyết điểm
not so good if you dont own any Apple equipment
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAS1505B Wireless speaker
Ngày Sử Dụng 2023-06-23
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAS1505B Wireless speaker
Ngày Sử Dụng 2023-06-23