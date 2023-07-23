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Ngừng sản xuất

Loa không dây

TAS1505B/00

2

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Mang bữa tiệc theo bạn đến mọi nơi

Loa Bluetooth đủ nhỏ để treo trên cổ tay của bạn và nhỏ gọn vừa vặn trong túi của bạn, mang bữa tiệc theo bạn đến mọi nơi. Loa chống thấm nước hoàn toàn và mang đến âm thanh mạnh mẽ đáng ngạc nhiên so với kích thước nhỏ nhắn của nó.

Xem tất cả lợi ích

Mang bữa tiệc theo bạn đến mọi nơi

  • Bluetooth®

  • Công suất đầu ra 2,5 W

  • Thời gian phát nhạc 8 giờ

  • Chống thấm nước IPX7

Bền bỉ và chống thấm nước IPX7

Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.

Loa có thể phát nhạc trong 8 giờ và chỉ mất 2,5 giờ để sạc đầy điện

Âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát với âm lượng lớn. Bộ tản nhiệt thụ động giúp tăng cường âm trầm. Loa có thể phát nhạc trong 8 giờ và chỉ mất 2,5 giờ để sạc đầy điện. Kết nối Bluetooth ổn định và việc ghép nối rất đơn giản.

Chọn màu sắc thể hiện phong cách của bạn

Hãy luôn là chính bạn! Loa Bluetooth nhỏ gọn này có sẵn một số màu sắc để bạn có thể thể hiện phong cách riêng của bạn. Dây đeo phù hợp giúp bạn dễ dàng mang theo loa mọi lúc mọi nơi.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

2.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

5
4
3
1

23/07/2023

Singapore

Singapore

sounds good for its size, if you can connect it

in our house, it does not connect to anything other that Apple equipment, so I had to swap it with a friends speaker. it cannot be found on my Redmi 9 phone, or on the Thinkpad.

Ưu điểm

connects to iphone without any problems

Khuyết điểm

not so good if you dont own any Apple equipment

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAS1505B Wireless speaker

Ngày Sử Dụng 2023-06-23

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAS1505B Wireless speaker

Ngày Sử Dụng 2023-06-23

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