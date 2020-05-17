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TAJS50/00
Nhà là nơi có âm nhạc
Thư giãn với loa Bluetooth cho bạn cảm giác như ở nhà. Bạn có 20 giờ để phát những giai điệu ưa thích và chức năng sạc dự phòng. Vải căng loa pha len và mặt trên bằng thép được đánh bóng có thể làm nổi bật cả không gian nội thất tối giản nhất.
Bluetooth®
Công suất đầu ra 30 W
Thời gian phát 20 giờ
Chức năng sạc dự phòng tích hợp
Là một sản phẩm hợp tác cùng Georg Jensen, mẫu loa Bluetooth nhỏ gọn này sở hữu một thiết kế đơn giản nhưng đầy ấn tượng. Mặt trên bằng thép được đánh bóng tương phản tuyệt đẹp với lớp vải căng loa Kvadrat mềm mại. Phần chữ ký thương hiệu được đặt khéo léo, đánh dấu sự kết hợp giữa Philips và Georg Jensen.
Mẫu loa sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo nên. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.
Bạn có thể nghe nhạc tới 20 giờ với một lần sạc đầy. Phạm vi kết nối mạng không dây lên tới 20 mét. Bạn có thể ghép nối với một loa Philips Georg Jensen tương tự để thưởng thức âm nhạc với chất lượng stereo. Chỉ cần nhấn nút ghép nối trên thân loa.
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