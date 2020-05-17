Nhà là nơi có âm nhạc

Thư giãn với loa Bluetooth cho bạn cảm giác như ở nhà. Bạn có 20 giờ để phát những giai điệu ưa thích và chức năng sạc dự phòng. Vải căng loa pha len và mặt trên bằng thép được đánh bóng có thể làm nổi bật cả không gian nội thất tối giản nhất.