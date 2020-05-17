Mang theo âm nhạc, đầy phong cách.

Đường cong tuyệt hảo, xúc cảm tuyệt vời. Với vải căng loa pha len và mặt trên bằng thép được đánh bóng, loa Bluetooth nhỏ gọn này sẽ khiến mọi người phải ngoái nhìn cho dù bạn đi đâu. Bạn có thể tận hưởng âm thanh sắc nét với thời gian phát nhạc lên tới 6 giờ.