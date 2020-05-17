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Ngừng sản xuất

Loa Philips Georg Jensen

TAJS30/00

Mang theo âm nhạc, đầy phong cách.

Đường cong tuyệt hảo, xúc cảm tuyệt vời. Với vải căng loa pha len và mặt trên bằng thép được đánh bóng, loa Bluetooth nhỏ gọn này sẽ khiến mọi người phải ngoái nhìn cho dù bạn đi đâu. Bạn có thể tận hưởng âm thanh sắc nét với thời gian phát nhạc lên tới 6 giờ.

Xem tất cả lợi ích

Mang theo âm nhạc, đầy phong cách.

  • Bluetooth®

  • Công suất đầu ra 4 W

  • Thời gian phát 6 giờ

  • Chống thấm nước IPX7

Xúc cảm hài hòa. Các chi tiết bằng thép được đánh bóng mang dấu ấn Georg Jensen

Xúc cảm hài hòa. Các chi tiết bằng thép được đánh bóng mang dấu ấn Georg Jensen

Là một sản phẩm hợp tác cùng Georg Jensen, mẫu loa Bluetooth cong, nhỏ gọn này sở hữu một thiết kế đơn giản nhưng đầy ấn tượng. Mặt trên bằng thép được đánh bóng tương phản tuyệt đẹp với lớp vải căng loa Kvadrat mềm mại. Phần chữ ký thương hiệu được đặt khéo léo, đánh dấu sự kết hợp giữa Philips và Georg Jensen.

Vải căng loa Kvadrat giúp thoát tiếng tốt

Vải căng loa Kvadrat giúp thoát tiếng tốt

Mẫu loa sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo nên. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.

Thời gian phát 6 giờ. Ghép nối để phát âm thanh stereo

Thời gian phát 6 giờ. Ghép nối để phát âm thanh stereo

Loa có các nút điều khiển để bạn dễ dàng điều chỉnh âm lượng. Một lần sạc đầy pin cho 6 giờ nghe nhạc. Bạn có thể ghép nối với một loa Philips Georg Jensen tương tự để thưởng thức âm nhạc với chất lượng stereo bằng cách nhấn nút nguồn trong 2 giây.

Thông số kỹ thuật

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