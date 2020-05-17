Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAJS30/00
Mang theo âm nhạc, đầy phong cách.
Đường cong tuyệt hảo, xúc cảm tuyệt vời. Với vải căng loa pha len và mặt trên bằng thép được đánh bóng, loa Bluetooth nhỏ gọn này sẽ khiến mọi người phải ngoái nhìn cho dù bạn đi đâu. Bạn có thể tận hưởng âm thanh sắc nét với thời gian phát nhạc lên tới 6 giờ.
Bluetooth®
Công suất đầu ra 4 W
Thời gian phát 6 giờ
Chống thấm nước IPX7
Là một sản phẩm hợp tác cùng Georg Jensen, mẫu loa Bluetooth cong, nhỏ gọn này sở hữu một thiết kế đơn giản nhưng đầy ấn tượng. Mặt trên bằng thép được đánh bóng tương phản tuyệt đẹp với lớp vải căng loa Kvadrat mềm mại. Phần chữ ký thương hiệu được đặt khéo léo, đánh dấu sự kết hợp giữa Philips và Georg Jensen.
Mẫu loa sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo nên. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.
Loa có các nút điều khiển để bạn dễ dàng điều chỉnh âm lượng. Một lần sạc đầy pin cho 6 giờ nghe nhạc. Bạn có thể ghép nối với một loa Philips Georg Jensen tương tự để thưởng thức âm nhạc với chất lượng stereo bằng cách nhấn nút nguồn trong 2 giây.
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