Pin sạc dự phòng Philips Georg Jensen

Vẻ đẹp đi liền với công nghệ, pin dự phòng này được thiết kế tinh tế với vỏ bọc bằng da màu nâu sẫm và làm bằng thép đánh bóng. Phần thân được trang bị một tấm sạc Qi không dây và quai đeo có thể tháo rời tích hợp cáp USB-A đến USB-C.