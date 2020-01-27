Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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TAJP10/00
Pin sạc dự phòng Philips Georg Jensen
Vẻ đẹp đi liền với công nghệ, pin dự phòng này được thiết kế tinh tế với vỏ bọc bằng da màu nâu sẫm và làm bằng thép đánh bóng. Phần thân được trang bị một tấm sạc Qi không dây và quai đeo có thể tháo rời tích hợp cáp USB-A đến USB-C.
Bề mặt sạc lớn để bạn dễ dàng đặt điện thoại trên tấm sạc và công suất sạc tối đa là 5 W.
Quai đeo được làm bằng silicon màu nâu sẫm tích hợp các đầu nối USB-A đến USB-C để hỗ trợ sạc điện pin dự phòng.
Các chi tiết bằng thép được đánh bóng mang dấu ấn Georg Jensen
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