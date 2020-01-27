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Pin sạc dự phòng Philips Georg Jensen

TAJP10/00

Pin sạc dự phòng Philips Georg Jensen

Vẻ đẹp đi liền với công nghệ, pin dự phòng này được thiết kế tinh tế với vỏ bọc bằng da màu nâu sẫm và làm bằng thép đánh bóng. Phần thân được trang bị một tấm sạc Qi không dây và quai đeo có thể tháo rời tích hợp cáp USB-A đến USB-C.

Xem tất cả lợi ích

Nguồn điện dự phòng trong thiết kế sành điệu

Pin sạc dự phòng Philips Georg Jensen

Công suất sạc tối đa 5 W

Bề mặt sạc lớn để bạn dễ dàng đặt điện thoại trên tấm sạc và công suất sạc tối đa là 5 W.

Quai đeo có thể tháo rời có tác dụng như cáp USB-A đến USB-C

Quai đeo được làm bằng silicon màu nâu sẫm tích hợp các đầu nối USB-A đến USB-C để hỗ trợ sạc điện pin dự phòng.

Các chi tiết bằng thép được đánh bóng mang dấu ấn Georg Jensen

Các chi tiết bằng thép được đánh bóng mang dấu ấn Georg Jensen

Thông số kỹ thuật

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