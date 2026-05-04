    Tai nghe không dây chụp tai

    TAH6000WT/97

    Luôn tập trung với tai nghe chụp tai khử tiếng ồn thích ứng được thiết kế để sử dụng thoải mái trong nhiều năm. Bạn có thể kết nối không dây để đắm chìm trong âm thanh ấm áp, tự nhiên khi di chuyển hoặc gắn cáp và đắm chìm trong âm thanh độ phân giải cao.

    Tai nghe không dây chụp tai

    • Dynamic Bass mang đến âm thanh tự nhiên
    • Thiết kế chụp tai thoải mái
    • Khử tiếng ồn thích ứng
    • Thời gian phát lên đến 80 giờ
    Âm thanh tuyệt vời ngay cả ở âm lượng thấp. Nghe không dây hoặc có dây

    Driver 40 mm được tinh chỉnh đặc biệt cùng công nghệ Dynamic Bass kết hợp mang đến âm thanh tuyệt vời với âm trầm đầy đặn, mạnh mẽ ngay cả ở âm lượng thấp. Để tận hưởng âm thanh độ phân giải cao, bạn có thể nghe bằng dây cáp âm thanh 3,5 mm (đi kèm) hoặc qua cổng USB-C.

    Đắm chìm với tính năng Khử tiếng ồn thích ứng

    Khử tiếng ồn thích ứng nhanh chóng phản ứng với môi trường xung quanh để triệt tiêu tiếng ồn bên ngoài, bao gồm cả tiếng gió, trong thời gian thực. Nếu bạn muốn nghe những gì đang diễn ra xung quanh, Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh sẽ cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào. Chế độ khuếch đại nhanh âm thanh xung quanh giúp tăng cường giọng nói, vì vậy bạn có thể trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.

    Thiết kế vừa vặn thoải mái và các bộ phận có thể thay thế, sử dụng lâu bền

    Củ tai bằng da PU mềm mại và quai đeo đầu điều chỉnh được mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Để có độ kín âm tốt nhất và sự thoải mái tối ưu, bạn có thể thay thế miếng đệm tai bằng mút hoạt tính nếu miếng đệm tai bị mòn theo thời gian. Bạn cũng có thể thay thế pin sạc lithium-ion của tai nghe khi pin hết tuổi thọ.

    Kết nối Bluetooth® đa điểm ổn định và ghép nối dễ dàng

    Khả năng tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất cho phép bạn phát nhạc trực tuyến mà không bị gián đoạn âm thanh khó chịu. Bạn có thể kết nối với hai thiết bị cùng một lúc. Android Fast Pair và Microsoft Swift Pair cũng được hỗ trợ.

    Thời gian phát nhạc lên đến 80 giờ (50 giờ khi bật khử tiếng ồn)

    Khi tắt khử tiếng ồn, bạn có thể phát nhạc lên đến 80 giờ sau khi sạc đầy, và khi bật khử tiếng ồn, bạn có thể phát lên đến 50 giờ. Để tăng thời lượng sử dụng nhanh, chỉ cần sạc 5 phút để sử dụng thêm 4 giờ.

    Công nghệ 5 micrô. Cuộc gọi rõ ràng hơn, ngay cả ở những nơi ồn ào

    Tai nghe này sở hữu hệ thống 5 micrô, trong đó 2 micrô cùng với thuật toán giảm tiếng ồn bằng AI kết hợp để bạn nghe rõ âm thanh cuộc gọi. Ngay cả khi bạn đang ở trên một con phố đô thị đông đúc vào một ngày gió to, giọng nói của bạn vẫn sẽ được truyền tải rõ ràng, và người bạn đang nói chuyện sẽ không bị phân tâm bởi những gì đang diễn ra xung quanh.

    Ứng dụng Philips Headphones tùy chỉnh trải nghiệm của bạn

    Bạn cảm thấy âm nhạc của mình thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ, một bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn dễ dàng tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng để điều chỉnh tính năng khử tiếng ồn, kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật phần mềm, v.v.

    Nhựa tái chế được chứng nhận GRS. Bao bì thân thiện với môi trường

    Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng trong sản phẩm của mình và bao bì được làm từ bìa cứng tái chế được chứng nhận FSC với các miếng lót được in trên giấy tái chế.

    Âm thanh ấm áp, tự nhiên. Chất âm đặc trưng của Philips

    Các củ loa tùy chỉnh trong tai nghe này được điều chỉnh theo chất âm đặc trưng của Philips, mang đến cho bạn âm thanh ấm áp, tự nhiên với âm trầm sâu tuyệt vời.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Hệ thống âm thanh
      Kín
      Dải tần số
      20 - 40,000 Hz
      Trở kháng
      16 Ohm
      Độ nhạy
      108±3dB (1 kHz, 1mW)
      Đường kính loa
      40  mm
      Công suất vào tối đa
      30  mW
      Loại driver
      Động
      Hi-Res Audio

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      6,0
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Kết nối đa điểm
      Codec được hỗ trợ
      • SBC
      • AAC
      Ổ cắm tai nghe
      3.5  mm

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      22.40  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      22.00  cm
      Tổng trọng lượng
      1.65  kg
      Chiều cao
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17810 3
      Trọng lượng
      0.81  kg
      Trọng lượng bì
      0.84  kg

    • Tiện lợi

      Hỗ trợ ứng dụng Philips Headphones
      Google fast pair
      Có thể cập nhật firmware
      Loại điều khiển
      Nút
      Microsoft Swift Pair

    • Công suất

      Số lượng pin
      1 cái
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian phát nhạc (ANC bật)
      50  giờ
      Thời gian phát nhạc (ANC tắt)
      80  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      15 mins for 4 hrs
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      14.8  g
      Dung lượng pin (Tai nghe)
      720  mAh
      Loại pin (Tai nghe)
      Lithium Polymer (tích hợp sẵn)

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      25  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      21.2  cm
      Chiều sâu
      6.9  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 17810 6
      Tổng trọng lượng
      0.500  kg
      Trọng lượng
      0.270  kg
      Trọng lượng bì
      0.230  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      19.20  cm
      Chiều rộng
      16.60  cm
      Chiều sâu
      8.20  cm
      Trọng lượng
      0.024  kg

    • Phụ kiện

      Cáp âm thanh
      Cáp âm thanh nổi 3,5 mm, dài 1,0 m
      Hướng dẫn khởi động nhanh

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Kiểu đeo
      Tai nghe ôm đầu
      Thiết kế có thể gập lại
      Dạng phẳng / Hướng vào trong
      Vật liệu ghép tai
      Da tổng hợp
      Vừa vặn với tai
      Trùm tai
      Loại củ tai
      Kín phía sau

    • Viễn thông

      Micrô để gọi
      2 mics
      Giảm nhiễu gió

    • Tính năng ANC

      Công nghệ ANC
      Hybrid, ANC Pro
      Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh
      ANC thích ứng
      Micrô cho ANC
      3 micrô
      Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Nhấn nút Đa chức năng
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    • Tính bền vững

      Vỏ nhựa
      chứa 52% Polycarbonate tái chế sau tiêu dùng được chứng nhận GRS TE-00132492

