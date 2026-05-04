TAH6000WT/97
Đắm chìm trong sự thoải mái
Luôn tập trung với tai nghe chụp tai khử tiếng ồn thích ứng được thiết kế để sử dụng thoải mái trong nhiều năm. Bạn có thể kết nối không dây để đắm chìm trong âm thanh ấm áp, tự nhiên khi di chuyển hoặc gắn cáp và đắm chìm trong âm thanh độ phân giải cao.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Driver 40 mm được tinh chỉnh đặc biệt cùng công nghệ Dynamic Bass kết hợp mang đến âm thanh tuyệt vời với âm trầm đầy đặn, mạnh mẽ ngay cả ở âm lượng thấp. Để tận hưởng âm thanh độ phân giải cao, bạn có thể nghe bằng dây cáp âm thanh 3,5 mm (đi kèm) hoặc qua cổng USB-C.
Khử tiếng ồn thích ứng nhanh chóng phản ứng với môi trường xung quanh để triệt tiêu tiếng ồn bên ngoài, bao gồm cả tiếng gió, trong thời gian thực. Nếu bạn muốn nghe những gì đang diễn ra xung quanh, Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh sẽ cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào. Chế độ khuếch đại nhanh âm thanh xung quanh giúp tăng cường giọng nói, vì vậy bạn có thể trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.
Củ tai bằng da PU mềm mại và quai đeo đầu điều chỉnh được mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Để có độ kín âm tốt nhất và sự thoải mái tối ưu, bạn có thể thay thế miếng đệm tai bằng mút hoạt tính nếu miếng đệm tai bị mòn theo thời gian. Bạn cũng có thể thay thế pin sạc lithium-ion của tai nghe khi pin hết tuổi thọ.
Khả năng tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất cho phép bạn phát nhạc trực tuyến mà không bị gián đoạn âm thanh khó chịu. Bạn có thể kết nối với hai thiết bị cùng một lúc. Android Fast Pair và Microsoft Swift Pair cũng được hỗ trợ.
Khi tắt khử tiếng ồn, bạn có thể phát nhạc lên đến 80 giờ sau khi sạc đầy, và khi bật khử tiếng ồn, bạn có thể phát lên đến 50 giờ. Để tăng thời lượng sử dụng nhanh, chỉ cần sạc 5 phút để sử dụng thêm 4 giờ.
Tai nghe này sở hữu hệ thống 5 micrô, trong đó 2 micrô cùng với thuật toán giảm tiếng ồn bằng AI kết hợp để bạn nghe rõ âm thanh cuộc gọi. Ngay cả khi bạn đang ở trên một con phố đô thị đông đúc vào một ngày gió to, giọng nói của bạn vẫn sẽ được truyền tải rõ ràng, và người bạn đang nói chuyện sẽ không bị phân tâm bởi những gì đang diễn ra xung quanh.
Bạn cảm thấy âm nhạc của mình thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ, một bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn dễ dàng tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng để điều chỉnh tính năng khử tiếng ồn, kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật phần mềm, v.v.
Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng trong sản phẩm của mình và bao bì được làm từ bìa cứng tái chế được chứng nhận FSC với các miếng lót được in trên giấy tái chế.
Các củ loa tùy chỉnh trong tai nghe này được điều chỉnh theo chất âm đặc trưng của Philips, mang đến cho bạn âm thanh ấm áp, tự nhiên với âm trầm sâu tuyệt vời.
