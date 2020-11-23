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  • Tiếp đến là âm bass Tiếp đến là âm bass Tiếp đến là âm bass

    Tai nghe không dây

    TAH5205WT/00

    Tiếp đến là âm bass

    Tai nghe trùm tai không dây có nút tăng BASS cho tiếng bass sâu hơn, thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ, tính năng sạc nhanh và kết nối Bluetooth ổn định, để bạn cảm nhận rõ từng âm bass.

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    Tai nghe không dây

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    Tiếp đến là âm bass

    • Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía sau
    • Trọng lượng nhẹ
    • Có thể gập gọn lại được
    • Thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ
    Bộ kích âm thanh neodim 40 mm công suất cao. Nút tăng BASS.

    Bộ kích âm thanh neodim 40 mm công suất cao. Nút tăng BASS.

    Những tai nghe trùm tai này sở hữu bộ kích âm thanh neodim 40 mm mạnh mẽ, cho âm thanh sống động và âm bass phong phú. Nếu muốn tăng âm bass, chỉ cần nhấn Nút tăng BASS và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.

    Thời gian phát nhạc 29 giờ. Sạc USB-C.

    Thời gian phát nhạc 29 giờ. Sạc USB-C.

    Chỉ với 2 giờ sạc qua USB-C, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 4 giờ. Cáp có thể tháo rời cũng cho phép bạn sử dụng tai nghe bằng cách cắm dây cáp.

    Vòng ôm đầu nhẹ với phần đệm có thể điều chỉnh.

    Ngoài thiết kế màu lì đầy phong cách, tai nghe đặt trên tai này còn được trang bị một vòng ôm đầu có đệm nhẹ đến mức bạn sẽ không cảm nhận được gì trong suốt quá trình đeo. Củ tai mềm được đánh dấu rõ ràng cho bên tai trái/phải và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.

    Thiết kế có thể gấp gọn giúp dễ dàng bảo quản.

    Nhún nhảy theo âm bass mạnh mẽ. Củ tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại là bạn đã sẵn sàng để lên đường.

    Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi

    Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ nút. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh cho phép tai nghe lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      40 mm
      Trở kháng
      32 Ohm
      Công suất vào tối đa
      < 50 mW
      Độ nhạy
      90 dB (1K Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.0
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Dây cáp có thể tháo rời
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth
      Ổ cắm tai nghe
      3.5  mm

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      21.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      18.5  cm
      Tổng trọng lượng
      1.5  kg
      Chiều cao
      26.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 11034 9
      Trọng lượng
      0.69  kg
      Trọng lượng bì
      0.81  kg

    • Tiện lợi

      Điều khiển âm lượng
      Loại điều khiển
      Nút

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      1 cái
      Thời gian phát nhạc
      29  giờ
      Thời gian nói chuyện
      21 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      15 mins for 4 hrs
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      8.3  g
      Dung lượng pin (Tai nghe)
      400  mAh
      Tuổi thọ pin
      166 hr
      Loại pin (Tai nghe)
      Lithium Polymer (tích hợp sẵn)

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      24  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      19.5  cm
      Chiều sâu
      5.5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11034 2
      Tổng trọng lượng
      0.37  kg
      Trọng lượng
      0.23  kg
      Trọng lượng bì
      0.14  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      19.5  cm
      Chiều rộng
      18.5  cm
      Chiều sâu
      4  cm
      Trọng lượng
      0.21  kg

    • Phụ kiện

      Cáp âm thanh
      Cáp stereo 3,5mm, L=1,2m
      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp sạc
      Cáp USB-C

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Kiểu đeo
      Tai nghe ôm đầu
      Thiết kế có thể gập lại
      Phẳng / Ngược vào trong
      Vật liệu ghép tai
      Da tổng hợp
      Vừa vặn với tai
      Trùm tai
      Loại củ tai
      Kín phía sau

    • UPC

      UPC
      8 40063 20114 9

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Thủ công
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

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    • *Các chức năng sẵn có có thể khác nhau tùy thuộc vào tính tương thích của điện thoại di động.
    • Thời lượng pin khi phát nhạc là giá trị tương đối và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.
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