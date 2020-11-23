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Bộ kích âm thanh neodim 40 mm công suất cao. Nút tăng BASS.
Những tai nghe trùm tai này sở hữu bộ kích âm thanh neodim 40 mm mạnh mẽ, cho âm thanh sống động và âm bass phong phú. Nếu muốn tăng âm bass, chỉ cần nhấn Nút tăng BASS và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.
Thời gian phát nhạc 29 giờ. Sạc USB-C.
Chỉ với 2 giờ sạc qua USB-C, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 4 giờ. Cáp có thể tháo rời cũng cho phép bạn sử dụng tai nghe bằng cách cắm dây cáp.
Vòng ôm đầu nhẹ với phần đệm có thể điều chỉnh.
Ngoài thiết kế màu lì đầy phong cách, tai nghe đặt trên tai này còn được trang bị một vòng ôm đầu có đệm nhẹ đến mức bạn sẽ không cảm nhận được gì trong suốt quá trình đeo. Củ tai mềm được đánh dấu rõ ràng cho bên tai trái/phải và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.
Thiết kế có thể gấp gọn giúp dễ dàng bảo quản.
Nhún nhảy theo âm bass mạnh mẽ. Củ tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại là bạn đã sẵn sàng để lên đường.
Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi
Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ nút. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh cho phép tai nghe lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối.