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Ngừng sản xuất

Soundbar 2.1 với loa subwoofer không dây

TAB6305/98

3.8

| (4) Đánh giá

Loa nhỏ gọn nhưng âm thanh cực chất.

TV của bạn được đặt trên một chân đế thấp? Loa soundbar này có kích thước siêu mỏng đủ để đặt dưới hầu hết mẫu TV và đi kèm với một loa subwoofer không dây. Loa phát ra âm thanh đủ lớn để biến các chương trình, bộ phim và bản nhạc yêu thích của bạn trở nên sống động.

Xem tất cả lợi ích

Loa nhỏ gọn nhưng âm thanh cực chất.

  • Loa subwoofer không dây 2.1 CH

  • HDMI ARC

  • Âm thanh vòm Dolby Audio

  • 140W

Loa subwoofer không dây 2.1 kênh cho âm trầm sâu lắng hơn

Tiếng nổ ầm vang như sấm. Tiếng la hét của đám đông. Loa hỗ trợ 2.1 kênh mang đến âm thanh phong phú hơn, sâu lắng hơn và rõ hơn cho các bộ phim và chương trình yêu thích của bạn. Loa subwoofer không dây nhỏ gọn cho âm trầm phong phú.

Thiết kế siêu mỏng. Sắp đặt vừa vặn cùng mọi loại TV

Mẫu loa soundbar này chỉ cao 35 mm, phù hợp hoàn hảo cho các dòng TV có chân đế thấp. Giá đỡ gắn tường tích hợp cho bạn thêm sự lựa chọn về vị trí gắn lắp. Loa subwoofer mạnh mẽ có thiết kế nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng bố trí gắn ẩn.

Âm thanh vòm Dolby Audio để bạn ở trung tâm của hành động

Đắm chìm trong các chương trình và bộ phim yêu thích của bạn. Loa soundbar với loa subwoofer không dây này hỗ trợ định dạng âm thanh Dolby Digital cho trải nghiệm âm thanh tràn ngập và đắm chìm hơn. Giọng nói nghe rõ ràng hơn. Các hiệu ứng càng thêm ấn tượng.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.8

trên 5

4

Đánh giá

3
2

17/06/2024

New Zealand

New Zealand

Philips soundbar is fantastic!

So simple to setup, automatic pairing of the speaker and subwoofer. The Philips sound is sublime from all sources! Voice detail is excellent and there's no need to constantly adjust the sound level on some movies. It's just like being at concerts or in an open field or wherever the action is. Subwoofer and sound settings are really easy. Turns on and off automatically with Philips, Panasonic and Sony tv's.

Ưu điểm

Sound is sublime! Super easy to use and adjust. Remote is small, not big and bulky.

Khuyết điểm

NONE

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Ngày Sử Dụng 2023-12-17

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Ngày Sử Dụng 2023-12-17

25/04/2022

New Zealand

New Zealand

Người mua đã được xác minh

Does exactly what is expected of it

It is small and great sound - perfect for our limited space

Ưu điểm

Small form factor

Khuyết điểm

Nothing

Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Ngày Sử Dụng 2021-03-25

Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Ngày Sử Dụng 2021-03-25

19/07/2021

Singapore

Singapore

Sound quality is good

The sound quality is good for the price. Only draw back is that it does not turn on automatically when the tv is switch on.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Ngày Sử Dụng 2020-06-18

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Ngày Sử Dụng 2020-06-18

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