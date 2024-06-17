Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAB6305/98
Loa nhỏ gọn nhưng âm thanh cực chất.
TV của bạn được đặt trên một chân đế thấp? Loa soundbar này có kích thước siêu mỏng đủ để đặt dưới hầu hết mẫu TV và đi kèm với một loa subwoofer không dây. Loa phát ra âm thanh đủ lớn để biến các chương trình, bộ phim và bản nhạc yêu thích của bạn trở nên sống động.
Loa subwoofer không dây 2.1 CH
HDMI ARC
Âm thanh vòm Dolby Audio
140W
Tiếng nổ ầm vang như sấm. Tiếng la hét của đám đông. Loa hỗ trợ 2.1 kênh mang đến âm thanh phong phú hơn, sâu lắng hơn và rõ hơn cho các bộ phim và chương trình yêu thích của bạn. Loa subwoofer không dây nhỏ gọn cho âm trầm phong phú.
Mẫu loa soundbar này chỉ cao 35 mm, phù hợp hoàn hảo cho các dòng TV có chân đế thấp. Giá đỡ gắn tường tích hợp cho bạn thêm sự lựa chọn về vị trí gắn lắp. Loa subwoofer mạnh mẽ có thiết kế nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng bố trí gắn ẩn.
Đắm chìm trong các chương trình và bộ phim yêu thích của bạn. Loa soundbar với loa subwoofer không dây này hỗ trợ định dạng âm thanh Dolby Digital cho trải nghiệm âm thanh tràn ngập và đắm chìm hơn. Giọng nói nghe rõ ràng hơn. Các hiệu ứng càng thêm ấn tượng.
3.8
trên 5
4
Đánh giá
CYJNZ
17/06/2024
New Zealand
Philips soundbar is fantastic!
So simple to setup, automatic pairing of the speaker and subwoofer. The Philips sound is sublime from all sources! Voice detail is excellent and there's no need to constantly adjust the sound level on some movies. It's just like being at concerts or in an open field or wherever the action is. Subwoofer and sound settings are really easy. Turns on and off automatically with Philips, Panasonic and Sony tv's.
Ưu điểm
Sound is sublime! Super easy to use and adjust. Remote is small, not big and bulky.
Khuyết điểm
NONE
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ngày Sử Dụng 2023-12-17
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ngày Sử Dụng 2023-12-17
EppieNZ
25/04/2022
New Zealand
Người mua đã được xác minh
Does exactly what is expected of it
It is small and great sound - perfect for our limited space
Ưu điểm
Small form factor
Khuyết điểm
Nothing
Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ngày Sử Dụng 2021-03-25
Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ngày Sử Dụng 2021-03-25
Ludicus77
19/07/2021
Singapore
Sound quality is good
The sound quality is good for the price. Only draw back is that it does not turn on automatically when the tv is switch on.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ngày Sử Dụng 2020-06-18
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAB6305 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Ngày Sử Dụng 2020-06-18