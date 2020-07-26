Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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TAB5305/98
Tạo bước tiến mới cho âm thanh TV của bạn
Nghe nhiều hơn. Yêu nhiều hơn. Loa soundbar và loa subwoofer không dây này nâng âm thanh TV của bạn lên một tầm cao mới, mang đến chất lượng âm thanh rõ hơn và âm trầm sâu hơn. Với Bluetooth, các đầu vào âm thanh và đầu vào quang học, bạn có thể thỏa sức tận hưởng trải nghiệm âm nhạc của riêng mình.
Loa subwoofer không dây 2.1 CH
Bluetooth®
HDMI ARC
Tiếng lép bép của tia laser. Tiếng la hét của đám đông. Loa hỗ trợ 2.1 kênh âm thanh mang đến chất lượng âm thanh ở cấp độ mới cho các bộ phim và chương trình yêu thích của bạn. Loa subwoofer không dây nhỏ gọn cho âm trầm say đắm đi vào lòng người. Tiếng nổ nghe sẽ ầm vang và nhạc thêm hay trọn vẹn.
Chuỗi ngày vất vả tìm kiếm khi sử dụng nhiều điều khiển từ xa đã qua. Loa soundbar này kết nối với TV của bạn qua cổng HDMI ARC, cho phép bạn điều khiển âm lượng loa bằng cùng chiếc điều khiển từ xa bạn sử dụng cho TV.
Phát trực tiếp danh sách nhạc từ thiết bị di động của bạn thông qua Bluetooth. Kết nối với nhiều nguồn âm thanh qua đầu vào âm thanh hoặc đầu vào quang học. Bất kể thể loại nhạc bạn yêu thích, âm thanh sẽ nghe lớn hơn và rõ ràng hơn qua loa soundbar này.
Đánh giá
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