Tạo bước tiến mới cho âm thanh TV của bạn

Nghe nhiều hơn. Yêu nhiều hơn. Loa soundbar và loa subwoofer không dây này nâng âm thanh TV của bạn lên một tầm cao mới, mang đến chất lượng âm thanh rõ hơn và âm trầm sâu hơn. Với Bluetooth, các đầu vào âm thanh và đầu vào quang học, bạn có thể thỏa sức tận hưởng trải nghiệm âm nhạc của riêng mình.