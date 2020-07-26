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Ngừng sản xuất

Loa soundbar

TAB5305/98

Tạo bước tiến mới cho âm thanh TV của bạn

Nghe nhiều hơn. Yêu nhiều hơn. Loa soundbar và loa subwoofer không dây này nâng âm thanh TV của bạn lên một tầm cao mới, mang đến chất lượng âm thanh rõ hơn và âm trầm sâu hơn. Với Bluetooth, các đầu vào âm thanh và đầu vào quang học, bạn có thể thỏa sức tận hưởng trải nghiệm âm nhạc của riêng mình.

Xem tất cả lợi ích

Tạo bước tiến mới cho âm thanh TV của bạn

  • Loa subwoofer không dây 2.1 CH

  • Bluetooth®

  • HDMI ARC

Loa subwoofer không dây 2.1 kênh cho âm trầm sâu lắng hơn

Tiếng lép bép của tia laser. Tiếng la hét của đám đông. Loa hỗ trợ 2.1 kênh âm thanh mang đến chất lượng âm thanh ở cấp độ mới cho các bộ phim và chương trình yêu thích của bạn. Loa subwoofer không dây nhỏ gọn cho âm trầm say đắm đi vào lòng người. Tiếng nổ nghe sẽ ầm vang và nhạc thêm hay trọn vẹn.

Loa hỗ trợ cổng đầu ra HDMI ARC để bạn điều khiển soundbar dễ dàng bằng điều khiển từ xa của TV

Chuỗi ngày vất vả tìm kiếm khi sử dụng nhiều điều khiển từ xa đã qua. Loa soundbar này kết nối với TV của bạn qua cổng HDMI ARC, cho phép bạn điều khiển âm lượng loa bằng cùng chiếc điều khiển từ xa bạn sử dụng cho TV.

Kết nối với các nguồn phát yêu thích của bạn để phát âm lượng lớn hơn

Phát trực tiếp danh sách nhạc từ thiết bị di động của bạn thông qua Bluetooth. Kết nối với nhiều nguồn âm thanh qua đầu vào âm thanh hoặc đầu vào quang học. Bất kể thể loại nhạc bạn yêu thích, âm thanh sẽ nghe lớn hơn và rõ ràng hơn qua loa soundbar này.

Thông số kỹ thuật

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