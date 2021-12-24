Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Âm thanh TV rõ hơn
Mẫu loa mới với chất lượng âm thanh TV hay hơn. Loa soundbar này phát ra âm thanh to hơn và rõ ràng hơn, bất kể bạn đang xem thể loại phim hay chương trình truyền hình gì. Bạn có thể điều khiển âm lượng bằng bộ điều khiển từ xa của TV, cũng như chọn một trong ba chế độ cài đặt trước để làm cho giọng nói, âm thanh từ bản nhạc và phim ảnh trở nên khác biệt hơn.
2.0 kênh
Bluetooth®
HDMI ARC
Tiếng lép bép của tia laser. Tiếng la hét của đám đông. Tiếng bản tin rõ ràng. Loa hỗ trợ hai kênh âm thanh mang đến chất lượng âm thanh ở cấp độ mới để bạn thưởng thức các bộ phim và chương trình yêu thích. Chỉ cần chọn một trong ba cấu hình âm thanh cài sẵn để có được âm thanh hay nhất cho nội dung bạn đang xem.
Chuỗi ngày vất vả tìm kiếm khi sử dụng nhiều điều khiển từ xa đã qua. Loa soundbar này kết nối với TV của bạn qua cổng HDMI ARC, cho phép bạn điều khiển âm lượng loa bằng cùng chiếc điều khiển từ xa bạn sử dụng cho TV.
Phát trực tiếp danh sách nhạc từ thiết bị di động của bạn thông qua Bluetooth. Kết nối với nhiều nguồn âm thanh qua đầu vào âm thanh hoặc đầu vào quang học. Bất kể thể loại nhạc bạn yêu thích, âm thanh sẽ nghe lớn hơn và rõ ràng hơn qua loa soundbar này.
3.7
trên 5
3
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Anser
24/12/2021
Australia
Người mua đã được xác minh
Good basic stereo soundbar
Basic 2 speaker stereo. Nothing special but excellent value to replace my failing TV speakers.
Ưu điểm
value for money
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker
Ngày Sử Dụng 2020-11-24
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker
Ngày Sử Dụng 2020-11-24
Retired76
12/02/2022
Australia
Much improved sound compared to tv speakers
Once you change your tv sound digital settings to PMC this Soundbar comes alive. Great for tv movies
Ưu điểm
Well designed and one cable to connect to tv and sound adjustable on tv remote
Khuyết điểm
Nil
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker
Ngày Sử Dụng 2022-01-12
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker
Ngày Sử Dụng 2022-01-12
Potato123
20/04/2025
Australia
Sounds good but...
The sound is good. However, you can't turn off this stupid power saving mode that kept turning off every 15 mins when there is no sound. We already have HDMI ARC mode to turn it off. I don't need that stupid feature. Can we disable it?
Ưu điểm
good price
Khuyết điểm
can't disable power saving feature
Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker
Ngày Sử Dụng 2024-04-19
Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker
Ngày Sử Dụng 2024-04-19
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.