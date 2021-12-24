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Ngừng sản xuất

Loa soundbar

TAB5105/98

3.7

| (3) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Âm thanh TV rõ hơn

Mẫu loa mới với chất lượng âm thanh TV hay hơn. Loa soundbar này phát ra âm thanh to hơn và rõ ràng hơn, bất kể bạn đang xem thể loại phim hay chương trình truyền hình gì. Bạn có thể điều khiển âm lượng bằng bộ điều khiển từ xa của TV, cũng như chọn một trong ba chế độ cài đặt trước để làm cho giọng nói, âm thanh từ bản nhạc và phim ảnh trở nên khác biệt hơn.

Xem tất cả lợi ích

Âm thanh TV rõ hơn

  • 2.0 kênh

  • Bluetooth®

  • HDMI ARC

Âm thanh TV hay hơn

Tiếng lép bép của tia laser. Tiếng la hét của đám đông. Tiếng bản tin rõ ràng. Loa hỗ trợ hai kênh âm thanh mang đến chất lượng âm thanh ở cấp độ mới để bạn thưởng thức các bộ phim và chương trình yêu thích. Chỉ cần chọn một trong ba cấu hình âm thanh cài sẵn để có được âm thanh hay nhất cho nội dung bạn đang xem.

Loa hỗ trợ cổng đầu ra HDMI ARC để bạn điều khiển soundbar dễ dàng bằng điều khiển từ xa của TV

Chuỗi ngày vất vả tìm kiếm khi sử dụng nhiều điều khiển từ xa đã qua. Loa soundbar này kết nối với TV của bạn qua cổng HDMI ARC, cho phép bạn điều khiển âm lượng loa bằng cùng chiếc điều khiển từ xa bạn sử dụng cho TV.

Kết nối với các nguồn phát yêu thích của bạn để phát âm lượng lớn hơn

Phát trực tiếp danh sách nhạc từ thiết bị di động của bạn thông qua Bluetooth. Kết nối với nhiều nguồn âm thanh qua đầu vào âm thanh hoặc đầu vào quang học. Bất kể thể loại nhạc bạn yêu thích, âm thanh sẽ nghe lớn hơn và rõ ràng hơn qua loa soundbar này.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.7

trên 5

3

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

3
1

24/12/2021

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Good basic stereo soundbar

Basic 2 speaker stereo. Nothing special but excellent value to replace my failing TV speakers.

Ưu điểm

value for money

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker

Ngày Sử Dụng 2020-11-24

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker

Ngày Sử Dụng 2020-11-24

12/02/2022

Australia

Australia

Much improved sound compared to tv speakers

Once you change your tv sound digital settings to PMC this Soundbar comes alive. Great for tv movies

Ưu điểm

Well designed and one cable to connect to tv and sound adjustable on tv remote

Khuyết điểm

Nil

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker

Ngày Sử Dụng 2022-01-12

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker

Ngày Sử Dụng 2022-01-12

20/04/2025

Australia

Australia

Sounds good but...

The sound is good. However, you can't turn off this stupid power saving mode that kept turning off every 15 mins when there is no sound. We already have HDMI ARC mode to turn it off. I don't need that stupid feature. Can we disable it?

Ưu điểm

good price

Khuyết điểm

can't disable power saving feature

Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker

Ngày Sử Dụng 2024-04-19

Đánh giá này được thực hiện cho TAB5105 Soundbar speaker

Ngày Sử Dụng 2024-04-19

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  1. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.