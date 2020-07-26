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  • Chạy theo điệu nhạc Chạy theo điệu nhạc Chạy theo điệu nhạc

    Tai nghe thể thao nhét tai có micrô

    TAA1105WT/00

    Chạy theo điệu nhạc

    Truyền cảm hứng nghe nhạc bằng tai nghe chống mồ hôi với âm thanh trong trẻo và âm trầm mạnh mẽ. Thiết kế móc tai nghe mềm dẻo giúp giữ cố định mút tai nghe, cùng với dây cáp dài 1,2 mét để thuận tiện kết nối với điện thoại trong túi của bạn.

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    Tai nghe thể thao nhét tai có micrô

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    Chạy theo điệu nhạc

    • Driver 15 mm cho âm thanh rõ ràng
    • Móc tai nghe đeo vừa vặn
    • Cáp dài 1,2 mét
    • Chịu được mồ hôi được xếp loại IPX2

    Tai nghe nằm vững trong lòng tai trong mọi hoạt động thể thao

    Tai nghe có trọng lượng nhẹ, móc tai nghe có độ dẻo cao giúp điều chỉnh vừa vặn tai nghe trên tai. Bạn có thể thoải mái hoạt động mà không phải lo tai nghe bị rơi ra ngoài.

    Âm thanh trong trẻo và âm trầm mạnh mẽ

    Bộ kích âm thanh neodim 15 mm tinh chỉnh hoàn hảo, mang đến âm thanh trong trẻo và hiệu suất âm trầm nâng cao. Mút tai nghe nằm vừa thoải mái trong tai bạn và không đi sâu vào ống tai.

    Dễ dàng điều khiển phát nhạc và cuộc gọi

    Thoải mái nghe nhạc khi chạy bộ trên vỉa hè hay trong công viên, điều khiển nội tuyến từ xa cho phép bạn điều khiển danh sách phát, bật chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại và nghe điện thoại mà không bỏ lỡ mất bất kỳ đoạn nhạc nào.

    Để phát nhạc khi tập luyện thể thao

    Tai nghe thể thao này có thể chịu được mồ hôi được xếp loại IPX2 để bạn yên tâm tập luyện hơn. Ngoài ra, với dây cáp dài 1,2 mét, bạn có thể kết nối tai nghe với điện thoại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

    Cáp dài 1,2 mét

    Tai nghe nhét trong tai này có dây cáp dài 1,2 mét và móc cao su mềm giữa tai nghe và cáp để vừa bảo vệ kết nối cáp của bạn vừa giúp truyền ổn định dòng âm thanh.

    Bộ kích âm thanh neodim 15 mm và lỗ thông tạo tiếng đập âm trầm

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    Móc tai nghe có độ dẻo cao để lắp vừa vặn

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    Điều khiển nội tuyến từ xa có micrô

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    Chịu được mồ hôi được xếp loại IPX2

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    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20 000 Hz
      Đường kính loa
      15 mm
      Trở kháng
      16 Ohm
      Công suất vào tối đa
      5 mW
      Độ nhạy
      96 dB (1k Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối
      mạ crôm

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      35.6  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      21.4  cm
      Tổng trọng lượng
      1.61  kg
      Chiều cao
      17.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 11045 5
      Trọng lượng
      0.46008  kg
      Trọng lượng bì
      1.14992  kg

    • Tiện lợi

      Điều khiển âm lượng
      Chống thấm nước
      IPX2
      Loại điều khiển
      Nút

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      10.6  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      8.6  cm
      Chiều cao
      16.7  cm
      Trọng lượng
      0.05751  kg
      Tổng trọng lượng
      0.1785  kg
      Trọng lượng bì
      0.12099  kg
      GTIN
      2 48 95229 11045 2

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.3  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      2.5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11045 8
      Tổng trọng lượng
      0.04583  kg
      Trọng lượng
      0.01917  kg
      Trọng lượng bì
      0.02666  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      5.4  cm
      Chiều rộng
      4  cm
      Chiều sâu
      1.8  cm
      Trọng lượng
      0.01917  kg

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      • Ngàm móc
      • Mở

    • UPC

      UPC
      8 40063 20122 4

    Badge-D2C

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