TAA1105WT/00
Chạy theo điệu nhạc
Truyền cảm hứng nghe nhạc bằng tai nghe chống mồ hôi với âm thanh trong trẻo và âm trầm mạnh mẽ. Thiết kế móc tai nghe mềm dẻo giúp giữ cố định mút tai nghe, cùng với dây cáp dài 1,2 mét để thuận tiện kết nối với điện thoại trong túi của bạn.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tai nghe có trọng lượng nhẹ, móc tai nghe có độ dẻo cao giúp điều chỉnh vừa vặn tai nghe trên tai. Bạn có thể thoải mái hoạt động mà không phải lo tai nghe bị rơi ra ngoài.
Bộ kích âm thanh neodim 15 mm tinh chỉnh hoàn hảo, mang đến âm thanh trong trẻo và hiệu suất âm trầm nâng cao. Mút tai nghe nằm vừa thoải mái trong tai bạn và không đi sâu vào ống tai.
Thoải mái nghe nhạc khi chạy bộ trên vỉa hè hay trong công viên, điều khiển nội tuyến từ xa cho phép bạn điều khiển danh sách phát, bật chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại và nghe điện thoại mà không bỏ lỡ mất bất kỳ đoạn nhạc nào.
Tai nghe thể thao này có thể chịu được mồ hôi được xếp loại IPX2 để bạn yên tâm tập luyện hơn. Ngoài ra, với dây cáp dài 1,2 mét, bạn có thể kết nối tai nghe với điện thoại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Tai nghe nhét trong tai này có dây cáp dài 1,2 mét và móc cao su mềm giữa tai nghe và cáp để vừa bảo vệ kết nối cáp của bạn vừa giúp truyền ổn định dòng âm thanh.
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Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Tiện lợi
Hộp các tông trong
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Thiết kế
UPC
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