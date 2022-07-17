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Cáp HDMI 2.1

SWV9702/00

8K 60Hz Ultra HD với HDR động

Trải nghiệm độ phân giải Ultra HD 8K với tốc độ 60 khung hình/giây. Công nghệ HDR động cung cấp độ tương phản tốt nhất và hình ảnh sắc nét với hành động tốc độ cao. Hỗ trợ Kênh trả về âm thanh nâng cao lên đến 192KHz ở độ phân giải 24 bit.

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Cáp HDMI được chứng nhận

8K 60Hz Ultra HD với HDR động

  • 8K 60Hz

  • 2 mét

60 Hz với HDR động

Hình ảnh 60 khung hình/giây với chế độ HDR động để cung cấp độ tương phản và chi tiết tốt nhất.

Độ phân giải 8K (7680 x 4320)

Hỗ trợ độ phân giải video lên đến 8K (7680 x 4320) để mang lại chất lượng hình ảnh và trải nghiệm chơi game đỉnh cao.

Dây đồng nguyên chất 28 AWG cho chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Sử dụng vật liệu chất lượng cao - Dây đồng nguyên chất 28 AWG để đảm bảo kết nối tốt nhất với khả năng hạn chế mất dữ liệu ở mức tối thiểu.

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