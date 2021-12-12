Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SWV9030/40
8K 60Hz Ultra HD với HDR động
Trải nghiệm độ phân giải Ultra HD 8K với tốc độ 60 khung hình/giây. Công nghệ HDR động cung cấp độ tương phản tốt nhất và hình ảnh sắc nét với hành động tốc độ cao. Hỗ trợ Kênh trả về âm thanh nâng cao lên đến 192KHz ở độ phân giải 24 bit.
8K 60Hz
48 Gbps
3 m
Hỗ trợ độ phân giải video lên đến 8K UHD 4320p để mang lại chất lượng hình ảnh và trải nghiệm chơi game đỉnh cao.
Hình ảnh 60 khung hình/giây với chế độ HDR động để cung cấp độ tương phản và chi tiết tốt nhất.
Đầu nối mạ vàng cho bạn khả năng kết nối đáng tin cậy.
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