Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh chụp một sản phẩm

Ngừng sản xuất

Cáp HDMI

SWV9030/40

8K 60Hz Ultra HD với HDR động

Trải nghiệm độ phân giải Ultra HD 8K với tốc độ 60 khung hình/giây. Công nghệ HDR động cung cấp độ tương phản tốt nhất và hình ảnh sắc nét với hành động tốc độ cao. Hỗ trợ Kênh trả về âm thanh nâng cao lên đến 192KHz ở độ phân giải 24 bit.

Xem tất cả lợi ích

Tận hưởng trải nghiệm chơi game cực đỉnh

8K 60Hz Ultra HD với HDR động

  • 8K 60Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Hỗ trợ độ phân giải video lên đến 8K UHD 4320p để mang lại chất lượng hình ảnh và trải nghiệm chơi game đỉnh cao.

60 Hz với HDR động

Hình ảnh 60 khung hình/giây với chế độ HDR động để cung cấp độ tương phản và chi tiết tốt nhất.

Đầu nối mạ vàng cho bạn khả năng kết nối đáng tin cậy.

Đầu nối mạ vàng cho bạn khả năng kết nối đáng tin cậy.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe