8K 60Hz Ultra HD với HDR động

Trải nghiệm độ phân giải Ultra HD 8K với tốc độ 60 khung hình/giây. Công nghệ HDR động cung cấp độ tương phản tốt nhất và hình ảnh sắc nét với hành động tốc độ cao. Hỗ trợ Kênh trả về âm thanh nâng cao lên đến 192KHz ở độ phân giải 24 bit.