Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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SWV6135G/59
USB-C Hub mở rộng đến 5 cổng mini
USB-C mở rộng đến 5 cổng: HDMI 2 USB-C PD và 2 cổng USB-A.
5 ổ cắm
HDMI
Cổng USB
USB Type-C PD
HDMI là kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số. Bằng cách loại bỏ việc chuyển đổi sang tín hiệu analog, kết nối này mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không có nhiễu. HDMI hoàn toàn tương thích ngược với DVI.
Nhiều cổng USB-C và USB-A cho phép bạn mở rộng kết nối MacBook / MacBook Pro hoặc thiết bị hỗ trợ USB-C khác với tất cả các thiết bị USB bạn cần trong khi sạc qua bộ sạc USB-C.
Hỗ trợ độ phân giải HDMI 4K tốc độ cao ở 30 khung hình/giây.
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