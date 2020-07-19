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USB C Hub

SWV6113G/59

USB-C Hub mở rộng đến 3 cổng Mini HUB

USB-C 3.0 mở rộng đến 3 cổng: USB-C PD, HDMI USB-A.

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Hỗ trợ HDMI

USB-C Hub mở rộng đến 3 cổng Mini HUB

  • 3 ổ cắm

  • HDMI

  • Cổng USB

  • USB Type-C PD

Đầu ra HDMI cho video kỹ thuật số độ nét cao và âm thanh kỹ thuật số

Đầu ra HDMI cho video kỹ thuật số độ nét cao và âm thanh kỹ thuật số

HDMI là kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số. Bằng cách loại bỏ việc chuyển đổi sang tín hiệu analog, kết nối này mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không có nhiễu. HDMI hoàn toàn tương thích ngược với DVI.

Hỗ trợ 4K @ 30HZ

Hỗ trợ độ phân giải HDMI 4K tốc độ cao ở 30 khung hình/giây.

Cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery

USB-C là đầu nối sạc tiên tiến hiện đang được ứng dụng trong các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng. PD (Power Delivery) là chuẩn cấp nguồn qua cổng USB, xác định tiêu chuẩn cấp nguồn là 15W, 27W, 45W và lên đến 100W.

Thông số kỹ thuật

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