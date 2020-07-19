Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SWV6113G/59
USB-C Hub mở rộng đến 3 cổng Mini HUB
USB-C 3.0 mở rộng đến 3 cổng: USB-C PD, HDMI USB-A.
3 ổ cắm
HDMI
Cổng USB
USB Type-C PD
HDMI là kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số. Bằng cách loại bỏ việc chuyển đổi sang tín hiệu analog, kết nối này mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không có nhiễu. HDMI hoàn toàn tương thích ngược với DVI.
Hỗ trợ độ phân giải HDMI 4K tốc độ cao ở 30 khung hình/giây.
USB-C là đầu nối sạc tiên tiến hiện đang được ứng dụng trong các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng. PD (Power Delivery) là chuẩn cấp nguồn qua cổng USB, xác định tiêu chuẩn cấp nguồn là 15W, 27W, 45W và lên đến 100W.
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