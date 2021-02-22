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        USB C Hub

        SWV6025B/59

        Hub ổ cắm USB-C mở rộng đến 5 cổng Mini HUB.

        USB-C mở rộng sang HDMI, 3 cổng USB-A và USB-C với chuẩn sạc PD.

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        Hub ổ cắm USB-C mở rộng đến 5 cổng Mini HUB.

        • HDMI

        • Type C PD

        • Cổng USB

        Nhiều cổng USB-C và USB-A

        Nhiều cổng USB-C và USB-A cho phép bạn mở rộng kết nối MacBook / MacBook Pro hoặc thiết bị hỗ trợ USB-C khác với tất cả các thiết bị USB bạn cần trong khi sạc qua bộ sạc USB-C.

        Đầu ra HDMI cho video kỹ thuật số độ nét cao và âm thanh kỹ thuật số

        Đầu ra HDMI cho video kỹ thuật số độ nét cao và âm thanh kỹ thuật số

        HDMI là kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số. Bằng cách loại bỏ việc chuyển đổi sang tín hiệu analog, kết nối này mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không có nhiễu. HDMI hoàn toàn tương thích ngược với DVI.

        Hỗ trợ 4K @ 30HZ

        Hỗ trợ độ phân giải HDMI 4K tốc độ cao ở 30 khung hình/giây.

        Thông số kỹ thuật

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