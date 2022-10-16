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Cáp HDMI

SWV5733B/00

Trải nghiệm chất lượng hình ảnh siêu nét UHD

Trải nghiệm độ phân giải Ultra HD 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. HDMI tốc độ cao hỗ trợ hệ thống âm thanh 32 kênh đầy đủ với tốc độ lấy mẫu lên tới 1536 KHz. Chiều dài cáp 3 mét.

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4K 60Hz Ultra HD với Ethernet

Trải nghiệm chất lượng hình ảnh siêu nét UHD

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60Hz

  • 3 m

60 Hz khung hình/giây

Trải nghiệm xem và chơi game vượt trội với hình ảnh hiển thị tối đa 60 khung hình/giây.

Trải nghiệm 3D

Hỗ trợ tất cả định dạng video 3D, cho phép các ứng dụng game và rạp hát tại nhà hình ảnh 3D thực.

Kênh trả về âm thanh (ARC)

Cho phép TV được kết nối HDMI có bộ dò sóng tích hợp gửi dữ liệu âm thanh kỹ thuật số đến một hệ thống âm thanh vòm, loại bỏ yêu cầu phải có cáp âm thanh riêng.

Thông số kỹ thuật

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