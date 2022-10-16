Kênh trả về âm thanh (ARC)

Cho phép TV được kết nối HDMI có bộ dò sóng tích hợp gửi dữ liệu âm thanh kỹ thuật số đến một hệ thống âm thanh vòm, loại bỏ yêu cầu phải có cáp âm thanh riêng.