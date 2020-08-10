UHD 2160p (4K)

Hỗ trợ độ phân giải video lên tới 4K hoặc UHD 2160p, cho phép màn hình của bạn có thể sánh ngang với các hệ thống Rạp chiếu phim kỹ thuật số được dùng trong các rạp chiếu phim.