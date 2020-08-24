Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SWV5202/59
Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo
Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo. HDMI™ tốc độ cao mang đến hiệu suất âm thanh và video kỹ thuật số tốt nhất với độ phân giải lên đến 4 lần 1080p+.
HDMI 2.0
2 mét
Ethernet
Hỗ trợ tất cả định dạng video 3D, cho phép các ứng dụng game và rạp hát tại nhà hình ảnh 3D thực.
Cho phép TV được kết nối HDMI có bộ dò sóng tích hợp gửi dữ liệu âm thanh kỹ thuật số đến một hệ thống âm thanh vòm, loại bỏ yêu cầu phải có cáp âm thanh riêng.
Lớp vỏ bọc PVC mềm dẻo bảo vệ các sợi cáp mỏng bên trong, dễ dàng lắp đặt, đảm bảo cáp bền hơn.