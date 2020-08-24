Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo

Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo. HDMI™ tốc độ cao mang đến hiệu suất âm thanh và video kỹ thuật số tốt nhất với độ phân giải lên đến 4 lần 1080p+.