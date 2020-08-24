Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SWV5201/59
Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo
Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo. HDMI™ tốc độ cao mang đến hiệu suất âm thanh và video kỹ thuật số tốt nhất với độ phân giải lên đến 4 lần 1080p+.
HDMI 2.0
1.5 mét
Ethernet
Hỗ trợ độ phân giải video lên tới 4K hoặc UHD 2160p, cho phép màn hình của bạn có thể sánh ngang với các hệ thống Rạp chiếu phim kỹ thuật số được dùng trong các rạp chiếu phim.
Rãnh cáp chống trượt giúp kết nối các thiết bị của bạn dễ dàng và thoải mái.
Truyền dữ liệu tốc độ cực cao 18 Gbps