Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SWV5101/59
Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo
Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo. HDMI™ tốc độ cao mang đến hiệu suất âm thanh và video kỹ thuật số tốt nhất với độ phân giải lên đến 4 lần 1080p+. Giắc cắm vỏ nhôm chống xước, chống sờn, chống mài mòn & cáp bện nylon
HDMI 2.0
1.5 mét
Góc phải
Hỗ trợ độ phân giải video lên tới 4K hoặc UHD 2160p, cho phép màn hình của bạn có thể sánh ngang với các hệ thống Rạp chiếu phim kỹ thuật số được dùng trong các rạp chiếu phim.
Vỏ kim loại với lớp hoàn thiện bện bảo vệ cáp bằng cách tăng cường độ bền.
Hỗ trợ tất cả định dạng video 3D, cho phép các ứng dụng game và rạp hát tại nhà hình ảnh 3D thực.