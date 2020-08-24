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Cáp HDMI hỗ trợ Ethernet

SWV5002/59

Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo

Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo. HDMI™ tốc độ cao mang đến hiệu suất âm thanh và video kỹ thuật số tốt nhất với độ phân giải lên đến 4 lần 1080p+. Giắc cắm vỏ nhôm chống xước, chống sờn, chống mài mòn & cáp bện nylon

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Tốc độ truyền cao lên đến 18 Gbpsa

Trải nghiệm TV chất lượng cao tuyệt hảo

  • HDMI 2.0

  • 2 mét

  • Ethernet

Trải nghiệm 3D

Hỗ trợ tất cả định dạng video 3D, cho phép các ứng dụng game và rạp hát tại nhà hình ảnh 3D thực.

UHD 2160p (4K)

Hỗ trợ độ phân giải video lên tới 4K hoặc UHD 2160p, cho phép màn hình của bạn có thể sánh ngang với các hệ thống Rạp chiếu phim kỹ thuật số được dùng trong các rạp chiếu phim.

Kênh trả về âm thanh (ARC)

Cho phép TV được kết nối HDMI có bộ dò sóng tích hợp gửi dữ liệu âm thanh kỹ thuật số đến một hệ thống âm thanh vòm, loại bỏ yêu cầu phải có cáp âm thanh riêng.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 194.7 kB
  • 21 July 2026

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