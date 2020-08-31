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Hub USB

SWV3814/59

USB 3.0 mở rộng ra 4 cổng

Cáp DC dài 1 mét hỗ trợ USB 3.0 mở rộng ra 4 cổng mini hub

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Có đầu chuyển riêng lẻ

USB 3.0 mở rộng ra 4 cổng

  • USB 3.0

  • 4 cổng sạc USB

  • đầu chuyển riêng lẻ

Sạc nhanh: cung cấp thêm điện để sạc nhanh hơn

Không phải tốn thời gian ngồi chờ thiết bị sạc điện! Bộ sạc có công suất cao này đảm bảo sạc đầy thiết bị trong khoảng thời gian ngắn hơn so với bộ sạc chuẩn, công suất nhỏ.

Hỗ trợ truyền dữ liệu USB 3.0

Hỗ trợ USB 3.0 tốc độ cao, tốc độ truyền 5 Gbps.

Tương thích với USB 3.0 trở xuống

Hỗ trợ truyền tải chuẩn USB 3.0, 5Gbps siêu tốc, tương thích ngược với chuẩn USB 2.0 tốc độ truyền 480Mbps.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 76.1 kB
  • 23 August 2024

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