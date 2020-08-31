Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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SWV3814/59
USB 3.0 mở rộng ra 4 cổng
Cáp DC dài 1 mét hỗ trợ USB 3.0 mở rộng ra 4 cổng mini hub
USB 3.0
4 cổng sạc USB
đầu chuyển riêng lẻ
Không phải tốn thời gian ngồi chờ thiết bị sạc điện! Bộ sạc có công suất cao này đảm bảo sạc đầy thiết bị trong khoảng thời gian ngắn hơn so với bộ sạc chuẩn, công suất nhỏ.
Hỗ trợ USB 3.0 tốc độ cao, tốc độ truyền 5 Gbps.
Hỗ trợ truyền tải chuẩn USB 3.0, 5Gbps siêu tốc, tương thích ngược với chuẩn USB 2.0 tốc độ truyền 480Mbps.