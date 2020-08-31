Sạc nhanh: cung cấp thêm điện để sạc nhanh hơn

Không phải tốn thời gian ngồi chờ thiết bị sạc điện! Bộ sạc có công suất cao này đảm bảo sạc đầy thiết bị trong khoảng thời gian ngắn hơn so với bộ sạc chuẩn, công suất nhỏ.