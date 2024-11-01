StyleMat đi kèm: ủi an toàn trên bất kỳ bề mặt phẳng nào

Không cần ván ủi, Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 đi kèm với miếng đỡ StyleMat riêng. Đặt StyleMat bên dưới quần áo đặt trên giường, ghế sofa, bàn, treo nó trên cửa hoặc bất kỳ bề mặt phẳng nào khác phù hợp với bạn, sau đó bắt đầu ủi. Bạn có thể ủi đứng / ủi ngang ở bất cứ nơi nào bạn muốn. StyleMat cung cấp cho bạn một bề mặt nhẵn để ủi và bảo vệ trang phục của bạn không bị hư hỏng trong khi ủi. Khi ủi xong, bạn chỉ cần cất gọn miếng đỡ trong vài giây.