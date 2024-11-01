Mặt đế ủi được làm nóng chủ động, bảo vệ quần áo mỏng manh của bạn

Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 có mặt đế ủi được làm nóng chủ động, cho phép bạn ấn bàn ủi một cách an toàn lên bất kỳ loại vải nào có thể ủi được, ngay cả những loại vải mỏng hoặc tinh xảo nhất, mà không lo làm hỏng chúng. Vì vậy, từ lụa mịn đến vải denim bền chắc, chúng tôi đều đáp ứng được nhu cầu của bạn. Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 đảm bảo không gây ra vết cháy giúp mọi bộ trang phục yêu thích của bạn luôn đẹp.