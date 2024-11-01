STH5020/20
Tương lai thời trang: ủi hơi nước kết hợp phong cách
Bạn chọn được trang phục nhưng không có thời gian để ủi. Đừng lo, chúng tôi có thể giúp bạn! Hãy quên những chiếc bàn ủi cồng kềnh đi và sử dụng bàn ủi hơi nước cầm tay Series 5000 của Philips. Bàn ủi hơi nước cầm tay chỉ mất 35 giây để sẵn sàng sử dụng. Đảm bảo không gây ra vết cháy!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 5000 của Philips luôn sẵn sàng ủi khi bạn cần. Bạn chỉ cần thiết lập đầu bàn ủi để ủi quần áo trên móc treo hoặc bề mặt phẳng - và ủi ngay. Đầu bàn ủi nghiêng có thể điều chỉnh giúp dễ dàng đóng gói khi đi du lịch và có thể cất giữ nhanh gọn tại nhà.
Siêu dễ sử dụng, bàn ủi hơi nước cầm tay Series 5000 của Philips nóng lên chỉ trong 35 giây. Không cần dùng đến ván ủi truyền thống, giờ đây, bạn có thể ủi phẳng quần áo trên móc treo hoặc trên bề mặt phẳng.
Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 5000 của Philips sẽ giúp bạn loại bỏ những nếp nhăn khó ủi trên bất kỳ loại vải nào có thể ủi được trong tủ quần áo của bạn. Eco là chế độ mặc định tiết kiệm năng lượng lý tưởng. Chế độ Max, với tốc độ hơi nước mạnh hơn, rất phù hợp để ủi các nếp nhăn cứng đầu và các loại vải như cotton.
Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 có mặt đế ủi được làm nóng chủ động, cho phép bạn ấn bàn ủi một cách an toàn lên bất kỳ loại vải nào có thể ủi được, ngay cả những loại vải mỏng hoặc tinh xảo nhất, mà không lo làm hỏng chúng. Vì vậy, từ lụa mịn đến vải denim bền chắc, chúng tôi đều đáp ứng được nhu cầu của bạn. Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 đảm bảo không gây ra vết cháy giúp mọi bộ trang phục yêu thích của bạn luôn đẹp.
Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 có đầu nhọn, được thiết kế để ủi thẳng vào những góc khó ủi nhất và làm phẳng ngay cả những nếp gấp, đường viền và cổ tay áo phức tạp nhất. Tất cả những trang phục mỏng / tinh xảo và chi tiết nhất của bạn sẽ sẵn sàng để mặc bất cứ khi nào bạn muốn.
Ở mức Max (Tối đa), Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 cung cấp công suất hơi phun cao đối với loại bàn ủi hơi nước cầm tay (Lên đến 1400 Watt** với tốc độ hơi phun liên tục lên đến 24 g/phút). Nhờ vậy, bạn có thể ủi phẳng trang phục yêu thích của bạn ở tốc độ cao nhất một cách dễ dàng.
Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 đi kèm ngăn chứa nước 120ml có thể tháo rời. Bạn có thể dễ dàng châm đầy nước khi cần ủi lâu hơn và dễ dàng đổ hết nước trước khi cất đi hoặc đóng gói để mang đi du lịch. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế kiểu cách với ngăn chứa nước có họa tiết gợn sóng thời trang, mô tả đẹp mắt dòng nước chảy nhẹ nhàng.
Cứ mỗi một nghìn thiết bị bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 mà chúng tôi bán ra, chúng tôi giảm việc sử dụng nhựa nguyên sinh tới 295.000 ống hút nhựa. Bạn mặc trang phục đẹp mà còn có thể giúp bảo vệ môi trường.
Để duy trì độ mới tối đa, bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 có thể tiêu diệt 99,99% vi khuẩn. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn toàn tự tin rằng trang phục bạn sắp mặc sẽ cực kỳ sạch sẽ và tươi mới, cho dù đã giặt hay đã mặc.
Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 đi kèm với phụ kiện du lịch găng tay ủi đồ 2 trong 1 riêng. Găng tay bảo vệ bạn không bị vô tình bỏng hơi nước, nhờ vậy bạn có thể cất giữ gọn gàng và an toàn, tránh va chạm ở bất cứ đâu bạn đến. Trang phục bạn mang theo đều sẽ được ủi an toàn trong vài phút.
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Đặc điểm kỹ thuật
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