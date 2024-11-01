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  • Tương lai thời trang: ủi hơi nước kết hợp phong cách Tương lai thời trang: ủi hơi nước kết hợp phong cách Tương lai thời trang: ủi hơi nước kết hợp phong cách
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    Series 5000 Bàn ủi hơi nước cầm tay

    STH5020/20

    Overall rating / 5
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    Tương lai thời trang: ủi hơi nước kết hợp phong cách

    Bạn chọn được trang phục nhưng không có thời gian để ủi. Đừng lo, chúng tôi có thể giúp bạn! Hãy quên những chiếc bàn ủi cồng kềnh đi và sử dụng bàn ủi hơi nước cầm tay Series 5000 của Philips. Bàn ủi hơi nước cầm tay chỉ mất 35 giây để sẵn sàng sử dụng. Đảm bảo không gây ra vết cháy!

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    Series 5000 Bàn ủi hơi nước cầm tay

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    Tương lai thời trang: ủi hơi nước kết hợp phong cách

    Nâng tầm tủ quần áo của bạn với Philips

    • Ủi vải mỏng và nhiều nếp nhăn khó ủi
    • Thiết kế hợp thời trang và dễ sử dụng
    • Dễ mang theo, tiện lợi và dễ cất giữ
    Thiết kế đẹp mắt với đầu có thể điều chỉnh: dễ sử dụng và cất giữ

    Thiết kế đẹp mắt với đầu có thể điều chỉnh: dễ sử dụng và cất giữ

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 5000 của Philips luôn sẵn sàng ủi khi bạn cần. Bạn chỉ cần thiết lập đầu bàn ủi để ủi quần áo trên móc treo hoặc bề mặt phẳng - và ủi ngay. Đầu bàn ủi nghiêng có thể điều chỉnh giúp dễ dàng đóng gói khi đi du lịch và có thể cất giữ nhanh gọn tại nhà.

    Cắm là chạy: sẵn sàng sử dụng trong vài giây, không cần ván ủi

    Cắm là chạy: sẵn sàng sử dụng trong vài giây, không cần ván ủi

    Siêu dễ sử dụng, bàn ủi hơi nước cầm tay Series 5000 của Philips nóng lên chỉ trong 35 giây. Không cần dùng đến ván ủi truyền thống, giờ đây, bạn có thể ủi phẳng quần áo trên móc treo hoặc trên bề mặt phẳng.

    Cài đặt Eco & Max: chọn cài đặt phù hợp với trang phục của bạn

    Cài đặt Eco & Max: chọn cài đặt phù hợp với trang phục của bạn

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 5000 của Philips sẽ giúp bạn loại bỏ những nếp nhăn khó ủi trên bất kỳ loại vải nào có thể ủi được trong tủ quần áo của bạn. Eco là chế độ mặc định tiết kiệm năng lượng lý tưởng. Chế độ Max, với tốc độ hơi nước mạnh hơn, rất phù hợp để ủi các nếp nhăn cứng đầu và các loại vải như cotton.

    Mặt đế ủi được làm nóng chủ động, bảo vệ quần áo mỏng manh của bạn

    Mặt đế ủi được làm nóng chủ động, bảo vệ quần áo mỏng manh của bạn

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 có mặt đế ủi được làm nóng chủ động, cho phép bạn ấn bàn ủi một cách an toàn lên bất kỳ loại vải nào có thể ủi được, ngay cả những loại vải mỏng hoặc tinh xảo nhất, mà không lo làm hỏng chúng. Vì vậy, từ lụa mịn đến vải denim bền chắc, chúng tôi đều đáp ứng được nhu cầu của bạn. Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 đảm bảo không gây ra vết cháy giúp mọi bộ trang phục yêu thích của bạn luôn đẹp.

    Đầu nhọn: phù hợp cho những vùng khó ủi

    Đầu nhọn: phù hợp cho những vùng khó ủi

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 có đầu nhọn, được thiết kế để ủi thẳng vào những góc khó ủi nhất và làm phẳng ngay cả những nếp gấp, đường viền và cổ tay áo phức tạp nhất. Tất cả những trang phục mỏng / tinh xảo và chi tiết nhất của bạn sẽ sẵn sàng để mặc bất cứ khi nào bạn muốn.

    Hơi phun mạnh: cho kết quả ủi tuyệt vời

    Hơi phun mạnh: cho kết quả ủi tuyệt vời

    Ở mức Max (Tối đa), Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 cung cấp công suất hơi phun cao đối với loại bàn ủi hơi nước cầm tay (Lên đến 1400 Watt** với tốc độ hơi phun liên tục lên đến 24 g/phút). Nhờ vậy, bạn có thể ủi phẳng trang phục yêu thích của bạn ở tốc độ cao nhất một cách dễ dàng.

    Ngăn chứa nước có thể tháo rời: dễ châm nước và không tràn nước

    Ngăn chứa nước có thể tháo rời: dễ châm nước và không tràn nước

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 đi kèm ngăn chứa nước 120ml có thể tháo rời. Bạn có thể dễ dàng châm đầy nước khi cần ủi lâu hơn và dễ dàng đổ hết nước trước khi cất đi hoặc đóng gói để mang đi du lịch. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế kiểu cách với ngăn chứa nước có họa tiết gợn sóng thời trang, mô tả đẹp mắt dòng nước chảy nhẹ nhàng.

    45% nhựa được tái chế hoàn toàn: vẻ ngoài đẹp và thân thiện với môi trường

    45% nhựa được tái chế hoàn toàn: vẻ ngoài đẹp và thân thiện với môi trường

    Cứ mỗi một nghìn thiết bị bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 mà chúng tôi bán ra, chúng tôi giảm việc sử dụng nhựa nguyên sinh tới 295.000 ống hút nhựa. Bạn mặc trang phục đẹp mà còn có thể giúp bảo vệ môi trường.

    Hơi nước tiêu diệt 99,9% vi khuẩn*

    Hơi nước tiêu diệt 99,9% vi khuẩn*

    Để duy trì độ mới tối đa, bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 có thể tiêu diệt 99,99% vi khuẩn. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn toàn tự tin rằng trang phục bạn sắp mặc sẽ cực kỳ sạch sẽ và tươi mới, cho dù đã giặt hay đã mặc.

    Găng tay ủi đồ 2 trong 1: để đi du lịch và bảo vệ khỏi bị bỏng

    Găng tay ủi đồ 2 trong 1: để đi du lịch và bảo vệ khỏi bị bỏng

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 đi kèm với phụ kiện du lịch găng tay ủi đồ 2 trong 1 riêng. Găng tay bảo vệ bạn không bị vô tình bỏng hơi nước, nhờ vậy bạn có thể cất giữ gọn gàng và an toàn, tránh va chạm ở bất cứ đâu bạn đến. Trang phục bạn mang theo đều sẽ được ủi an toàn trong vài phút.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Bàn ủi hơi nước cầm tay
      Thời gian làm nóng
      35 giây
      Có thể gập
      Đầu nghiêng
      Chất liệu mặt đế
      Ánh kim
      Mặt đế ủi
      Ánh kim
      Quản lý cặn
      Không
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Dung tích ngăn chứa nước
      120 ml
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
      2 chế độ cài đặt: Eco (Tiết kiệm) & Max (Tối đa)
      Ủi đứng
      Ủi ngang
      Đảm bảo không gây ra vết cháy

    • Tiện lợi

      Chiều dài dây
      2 m
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Có thể gập
      Đầu nghiêng
      Ngăn chứa nước
      120 ml
      Đèn báo hơi phun
      Nút bật/tắt

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1400 W
      Lượng hơi liên tục
      24 g/phút
      Điện áp
      220 - 240 V

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xanh dương nhạt

    • Phụ kiện

      Găng tay & Túi đựng 2 trong 1

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    • Quốc gia xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      100% giấy tái chế
      Sản phẩm
      Được làm từ 50% nhựa tái chế

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      31,7 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      9,7 cm
      Chiều cao sản phẩm
      8,6 cm
      Trọng lượng sản phẩm
      800 g
      Chiều dài bao bì
      33,2 cm
      Chiều rộng bao bì
      11 cm
      Chiều cao bao bì
      9,5 cm
      Trọng lượng bao bì
      909 g

    Badge-D2C

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    • *Đã thử nghiệm với các chủng vi khuẩn/nấm men: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Đã thử nghiệm với các loài ve thử nghiệm: Dermatophagoides farinae (ve trưởng thành đực và cái và ấu trùng)
    • **Công suất định mức 1400W dựa trên thiết bị được kết nối với nguồn điện 240V. Công suất định mức thực tế có thể thay đổi tùy theo điện áp.
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