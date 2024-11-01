Đầu nhọn: phù hợp cho những vùng khó ủi

Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips Series 5000 có đầu nhọn, được thiết kế để ủi thẳng vào những góc khó ủi nhất và làm phẳng ngay cả những nếp gấp, đường viền và cổ tay áo phức tạp nhất. Tất cả những trang phục mỏng / tinh xảo và chi tiết nhất của bạn sẽ sẵn sàng để mặc bất cứ khi nào bạn muốn.