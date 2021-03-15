STH3010/70
Tiện lợi, nhỏ gọn, và gập lại dễ dàng
Bàn ủi hơi nước cầm tay Dòng 3000 với thiết kế nhẹ, nhỏ gọn và có thể gập lại, tiện lợi cho việc cất giữ và dễ dàng sử dụng. Công suất mạnh 1000W giúp trang phục luôn phẳng phiu chỉ trong tích tắc. Thật tuyệt vời khi lựa chọn bàn ủi cầm tay của Philips đồng hành trong mọi chuyến đi.Xem tất cả lợi ích
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Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 được thiết kế nhẹ, nhỏ gọn và có thể gập lại để dễ dàng sử dụng và cất giữ để đảm bảo trang phục luôn phẳng phiu mọi lúc, mọi nơi. Đây là người bạn đồng hành lý tưởng của bạn để chỉnh sửa quần áo dễ dàng và nhanh chóng khi sử dụng tại nhà và khi đi du lịch.
Sẵn sàng ủi chỉ trong vòng 30 giây. Đèn báo sẽ bật sáng cho biết khi nào bàn ủi sẵn sàng để bạn bắt đầu công việc ủi quần áo ngay lập tức. Không phải chờ đợi, không rắc rối!
Bàn ủi hơi nước cầm tay của chúng tôi cung cấp hơi phun liên tục lên đến 20g/phút nhờ công suất 1000W, để ủi nhanh chóng và tiện lợi.
Dễ dàng ủi phẳng quần áo bằng hơi nước, tiết kiệm thời gian khi bạn đang gấp, không cần dùng đến ván ủi.
Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 được trang bị một ngăn chứa nước 100ml có thể tháo rời để ủi được toàn bộ trang phục mà không cần phải châm thêm nước. Bạn có thể dễ dàng tháo ngăn chứa nước của bàn ủi, đặt ngăn ở bên dưới vòi nước và châm đầy nước.
Trong vài tháng qua, chúng tôi đã tìm kiếm nhiều giải pháp có lợi cho sức khỏe và hợp vệ sinh hơn. Bàn ủi hơi nước cầm tay của chúng tôi tiêu diệt 99,9% vi khuẩn*. Bạn thậm chí có thể ủi rèm cửa và ga trải giường bằng hơi nước.
Hơi nước nóng của bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 của chúng tôi giúp loại bỏ mùi hôi và làm mới quần áo chất liệu tinh xảo của bạn ngay lập tức. Giặt ít hơn, ủi ít hơn, tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ của quần áo!
Bàn ủi hơi nước của chúng tôi an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.
Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 của Philips đi kèm với một túi đựng, hữu ích khi bạn đi du lịch hoặc chỉ để dễ dàng cất giữ ở nhà.
Thông số chung
Tiện lợi
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế
Phụ kiện
Kết quả ủi tuyệt vời
Dịch vụ
Ủi thẳng nếp nhăn dễ dàng
Quốc gia xuất xứ
Tính bền vững
Khối lượng và kích thước
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