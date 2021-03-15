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  • Tiện lợi, nhỏ gọn, và gập lại dễ dàng Tiện lợi, nhỏ gọn, và gập lại dễ dàng Tiện lợi, nhỏ gọn, và gập lại dễ dàng
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    Series 3000 Bàn ủi hơi nước cầm tay

    STH3010/70

    Tiện lợi, nhỏ gọn, và gập lại dễ dàng

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Dòng 3000 với thiết kế nhẹ, nhỏ gọn và có thể gập lại, tiện lợi cho việc cất giữ và dễ dàng sử dụng. Công suất mạnh 1000W giúp trang phục luôn phẳng phiu chỉ trong tích tắc. Thật tuyệt vời khi lựa chọn bàn ủi cầm tay của Philips đồng hành trong mọi chuyến đi.

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    Series 3000 Bàn ủi hơi nước cầm tay

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    Tiện lợi, nhỏ gọn, và gập lại dễ dàng

    Ủi phẳng quần áo khi sử dụng tại nhà và cả những chuyến du lịch.

    • Nhỏ gọn, có thể gập lại
    • Công suất 1000 W, hơi phun lên đến 20g/phút
    • 1000W, lên đến 20 g/phút
    • Không cần dùng ván ủi
    Bàn ủi hơi nước nhỏ gọn và có thể gập lại, dễ sử dụng và bảo quản

    Bàn ủi hơi nước nhỏ gọn và có thể gập lại, dễ sử dụng và bảo quản

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 được thiết kế nhẹ, nhỏ gọn và có thể gập lại để dễ dàng sử dụng và cất giữ để đảm bảo trang phục luôn phẳng phiu mọi lúc, mọi nơi. Đây là người bạn đồng hành lý tưởng của bạn để chỉnh sửa quần áo dễ dàng và nhanh chóng khi sử dụng tại nhà và khi đi du lịch.

    Sẵn sàng sử dụng chỉ trong vòng 30 giây

    Sẵn sàng sử dụng chỉ trong vòng 30 giây

    Sẵn sàng ủi chỉ trong vòng 30 giây. Đèn báo sẽ bật sáng cho biết khi nào bàn ủi sẵn sàng để bạn bắt đầu công việc ủi quần áo ngay lập tức. Không phải chờ đợi, không rắc rối!

    Công suất 1000 W với tốc độ hơi phun liên tục lên đến 20g/phút

    Công suất 1000 W với tốc độ hơi phun liên tục lên đến 20g/phút

    Bàn ủi hơi nước cầm tay của chúng tôi cung cấp hơi phun liên tục lên đến 20g/phút nhờ công suất 1000W, để ủi nhanh chóng và tiện lợi.

    Không cần dùng ván ủi! Tiết kiệm thời gian và giảm bớt phiền phức!

    Không cần dùng ván ủi! Tiết kiệm thời gian và giảm bớt phiền phức!

    Dễ dàng ủi phẳng quần áo bằng hơi nước, tiết kiệm thời gian khi bạn đang gấp, không cần dùng đến ván ủi.

    Ngăn chứa nước 100ml có thể tháo rời để dễ dàng châm đầy nước

    Ngăn chứa nước 100ml có thể tháo rời để dễ dàng châm đầy nước

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 được trang bị một ngăn chứa nước 100ml có thể tháo rời để ủi được toàn bộ trang phục mà không cần phải châm thêm nước. Bạn có thể dễ dàng tháo ngăn chứa nước của bàn ủi, đặt ngăn ở bên dưới vòi nước và châm đầy nước.

    Hơi nước tiêu diệt 99,9% vi khuẩn*

    Hơi nước tiêu diệt 99,9% vi khuẩn*

    Trong vài tháng qua, chúng tôi đã tìm kiếm nhiều giải pháp có lợi cho sức khỏe và hợp vệ sinh hơn. Bàn ủi hơi nước cầm tay của chúng tôi tiêu diệt 99,9% vi khuẩn*. Bạn thậm chí có thể ủi rèm cửa và ga trải giường bằng hơi nước.

    Làm mới quần áo, khử mùi hôi, giặt ít hơn

    Làm mới quần áo, khử mùi hôi, giặt ít hơn

    Hơi nước nóng của bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 của chúng tôi giúp loại bỏ mùi hôi và làm mới quần áo chất liệu tinh xảo của bạn ngay lập tức. Giặt ít hơn, ủi ít hơn, tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ của quần áo!

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy.

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy.

    Bàn ủi hơi nước của chúng tôi an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.

    Túi đi kèm giúp bảo quản dễ dàng

    Túi đi kèm giúp bảo quản dễ dàng

    Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 của Philips đi kèm với một túi đựng, hữu ích khi bạn đi du lịch hoặc chỉ để dễ dàng cất giữ ở nhà.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Bàn ủi hơi nước cầm tay
      Thời gian làm nóng
      30 giây
      Mặt đế ủi
      Nhựa
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
      1 cài đặt
      Ủi đứng
      Bảo vệ chống bỏng
      Đảm bảo không gây ra vết cháy

    • Tiện lợi

      Chiều dài dây
      2 m
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Có thể gập
      Ngăn chứa nước
      100 ml
      Đèn báo hơi phun
      Nút bật/tắt

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1000 W
      Lượng hơi liên tục
      20 g/phút
      Điện áp
      220 V

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xanh lục

    • Phụ kiện

      Túi

    • Kết quả ủi tuyệt vời

      Mặt đế ủi
      Nhựa

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    • Ủi thẳng nếp nhăn dễ dàng

      Ủi đứng

    • Quốc gia xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      100% giấy tái chế

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      20,5 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      9,5 cm
      Chiều cao sản phẩm
      17 cm
      Trọng lượng sản phẩm
      630 g
      Chiều dài bao bì
      22 cm
      Chiều rộng bao bì
      10 cm
      Chiều cao bao bì
      12 cm
      Trọng lượng bao bì
      790 g

    Badge-D2C

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    • Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trong thời gian không di chuyển 10 giây trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.
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