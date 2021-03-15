Bàn ủi hơi nước nhỏ gọn và có thể gập lại, dễ sử dụng và bảo quản

Bàn ủi hơi nước cầm tay Series 3000 được thiết kế nhẹ, nhỏ gọn và có thể gập lại để dễ dàng sử dụng và cất giữ để đảm bảo trang phục luôn phẳng phiu mọi lúc, mọi nơi. Đây là người bạn đồng hành lý tưởng của bạn để chỉnh sửa quần áo dễ dàng và nhanh chóng khi sử dụng tại nhà và khi đi du lịch.