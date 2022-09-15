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  • Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày

    Bàn ủi hơi nước trụ đứng Series 3000 Có Ván ủi StyleBoard nghiêng

    STE3170/80

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày

    Bàn ủi hơi nước trụ đứng Philips Series 3000 tiết kiệm thời gian ủi quần áo nhờ ván ủi tích hợp và đầu bàn ủi nhọn lớn. Nắp chứa tinh dầu thơm MyEssence giữ cho tủ quần áo của bạn không có mầm bệnh* và thêm hương thơm tươi mát cho quần áo.

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    Bàn ủi hơi nước trụ đứng Series 3000 Có Ván ủi StyleBoard nghiêng

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    Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày

    Ván ủi StyleBoard nghiêng để đạt hiệu quả cao hơn

    • Ván ủi StyleBoard nghiêng
    • 3 chế độ hơi phun
    • Mặt đế ủi hơi nước bằng kim loại có đầu nhọn
    • Công suất 2000W
    Ván ủi StyleBoard nghiêng để ủi phẳng hơn, thuận tiện hơn

    Ván ủi StyleBoard nghiêng để ủi phẳng hơn, thuận tiện hơn

    Ván ủi StyleBoard nghiêng cung cấp bề mặt đỡ chắc chắn trong khi ủi. Chỉ cần đặt vải lên ván ủi và ấn mặt đế ủi hơi nước lên vải là bạn đã có thể ủi phẳng quần áo hiệu quả từ cổ đến đuôi áo/gấu quần.

    Làm nóng trong vòng chưa đầy 60 giây để bạn sẵn sàng ủi ngay lập tức

    Làm nóng trong vòng chưa đầy 60 giây để bạn sẵn sàng ủi ngay lập tức

    Bất cứ khi nào bạn cần, bàn ủi hơi nước trụ đứng sẵn sàng sử dụng trong vòng chưa đầy 60 giây, lý tưởng cho những lựa chọn thay đổi trang phục vào phút cuối.

    Nắp chứa tinh dầu MyEssence làm mới quần áo bằng mùi hương bạn ưa thích

    Nắp chứa tinh dầu MyEssence làm mới quần áo bằng mùi hương bạn ưa thích

    Nắp chứa tinh dầu MyEssence cải tiến của chúng tôi giúp bạn làm mới quần áo bất kỳ lúc nào bằng mùi hương ưa thích.

    3 chế độ hơi phun với tốc độ hơi phun cao liên tục

    3 chế độ hơi phun với tốc độ hơi phun cao liên tục

    Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.

    Đầu bàn ủi lớn, nhọn, bằng kim loại để ủi chính xác

    Đầu bàn ủi lớn, nhọn, bằng kim loại để ủi chính xác

    Chính xác hoàn hảo: Đầu bàn ủi cải tiến bằng kim loại của chúng tôi có mặt đế lớn và đầu nhọn chính xác được thiết kế để dễ dàng ủi phẳng những vùng khó ủi như cổ áo và các nút ở giữa.

    Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi

    Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi

    Ngoài việc ủi phẳng nếp nhăn, Bàn ủi hơi nước Series 3000 còn tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* giúp làm mới quần áo (và đồ nội thất chất liệu mềm, rèm cửa, đồ chơi) và khử mùi hôi.

    Ngăn chứa nước lớn 2 lít, ít cần châm lại nước

    Ngăn chứa nước lớn 2 lít, ít cần châm lại nước

    Chịu được nhiều nước: Ngăn chứa nước trong suốt và có thể tháo rời, dung tích 2 lít đủ lớn để ủi nhiều quần áo.

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được

    Bàn ủi hơi nước của chúng tôi an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.

    Kiểu dáng nhỏ gọn để cất giữ dễ dàng

    Kiểu dáng nhỏ gọn để cất giữ dễ dàng

    Kiểu dáng vừa vặn: Do được thiết kế thông minh, bàn ủi hơi nước trụ đứng không chiếm nhiều diện tích và có thể cất giữ dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Bàn ủi hơi nước trụ đứng
      Thời gian làm nóng
      < 1 phút
      Chất liệu mặt đế
      Ánh kim
      Quản lý cặn
      Tẩy cặn và vệ sinh - Easy Rinse
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Phù hợp khi sử dụng với nước máy
      Dung tích ngăn chứa nước
      2L
      Lỗ châm nước lớn
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
      3 cài đặt
      Ủi đứng
      Tích hợp ổ cắm sạc
      Vòi hơi nước bằng silicone
      Bảo hành/Bảo đảm
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2000 W
      Thời gian khởi động
      < 1 phút
      Lưu lượng hơi nước liên tục
      40 g/phút
      Điện áp
      220-240 V

    • An toàn

      Tự động ngắt
      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
      Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      32 x 172 x 31 cm
      Chiều dài dây điện
      1,8 m
      Chiều dài dây ống
      1,33 m
      Kích thước trụ kéo dài
      101 cm
      Kích thước ván ủi
      32,7 x 60,8 cm
      Kích thước ván ủi (DxRxC)
      32 x 5 x 60 cm
      Kích thước vỏ bọc ván ủi (DxRxC)
      33 x 5 x 61 cm
      Bề mặt ủi
      60 cm
      Độ dày lớp mút
      5 mm
      Trọng lượng đầu bàn ủi hơi nước
      0,43 kg
      Trọng lượng ván
      0,6781 kg
      Trọng lượng sản phẩm
      4,23 kg
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      2,33 kg

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • Phụ kiện

      Ván ủi StyleBoard
      Dọc & Nghiêng
      Vỏ bọc ván ủi - Lớp trên cùng
      100% cotton
      Bộ phận đầu giữ bàn ủi hơi nước dễ dàng
      (Các) Trụ có thể điều chỉnh
      Nắp chứa tinh dầu thơm MyEssence
      Bàn chải vải
      Găng tay

    • Tính bền vững

      Vòi không dùng chất liệu PVC
      Đóng gói
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      85% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • Được kiểm tra bởi viện bên thứ ba đối với vi khuẩn E. coli, S. Aureus, C. Albicans với thời gian ủi 1 phút
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