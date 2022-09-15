Bàn ủi hơi nước trụ đứng Philips Series 3000 tiết kiệm thời gian ủi quần áo nhờ ván ủi tích hợp và đầu bàn ủi nhọn lớn. Nắp chứa tinh dầu thơm MyEssence giữ cho tủ quần áo của bạn không có mầm bệnh* và thêm hương thơm tươi mát cho quần áo.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bàn ủi hơi nước trụ đứng Series 3000 Có Ván ủi StyleBoard nghiêng
Ván ủi StyleBoard nghiêng để ủi phẳng hơn, thuận tiện hơn
Ván ủi StyleBoard nghiêng cung cấp bề mặt đỡ chắc chắn trong khi ủi. Chỉ cần đặt vải lên ván ủi và ấn mặt đế ủi hơi nước lên vải là bạn đã có thể ủi phẳng quần áo hiệu quả từ cổ đến đuôi áo/gấu quần.
Làm nóng trong vòng chưa đầy 60 giây để bạn sẵn sàng ủi ngay lập tức
Bất cứ khi nào bạn cần, bàn ủi hơi nước trụ đứng sẵn sàng sử dụng trong vòng chưa đầy 60 giây, lý tưởng cho những lựa chọn thay đổi trang phục vào phút cuối.
Nắp chứa tinh dầu MyEssence làm mới quần áo bằng mùi hương bạn ưa thích
Nắp chứa tinh dầu MyEssence cải tiến của chúng tôi giúp bạn làm mới quần áo bất kỳ lúc nào bằng mùi hương ưa thích.
3 chế độ hơi phun với tốc độ hơi phun cao liên tục
Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.
Đầu bàn ủi lớn, nhọn, bằng kim loại để ủi chính xác
Chính xác hoàn hảo: Đầu bàn ủi cải tiến bằng kim loại của chúng tôi có mặt đế lớn và đầu nhọn chính xác được thiết kế để dễ dàng ủi phẳng những vùng khó ủi như cổ áo và các nút ở giữa.
Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi
Ngoài việc ủi phẳng nếp nhăn, Bàn ủi hơi nước Series 3000 còn tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* giúp làm mới quần áo (và đồ nội thất chất liệu mềm, rèm cửa, đồ chơi) và khử mùi hôi.
Ngăn chứa nước lớn 2 lít, ít cần châm lại nước
Chịu được nhiều nước: Ngăn chứa nước trong suốt và có thể tháo rời, dung tích 2 lít đủ lớn để ủi nhiều quần áo.
An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
Bàn ủi hơi nước của chúng tôi an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.
Kiểu dáng nhỏ gọn để cất giữ dễ dàng
Kiểu dáng vừa vặn: Do được thiết kế thông minh, bàn ủi hơi nước trụ đứng không chiếm nhiều diện tích và có thể cất giữ dễ dàng.