STE3160/30
Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày
Bàn ủi hơi nước trụ đứng Dòng 3000 của Philips tích hợp ván ủi StyleBoard chắc chắn và đầu bàn ủi nhọn lớn, giúp ủi phẳng nếp nhăn quần áo một cách nhẹ nhàng. Tiết kiệm thời gian ủi và giữ gìn trang phục được lâu hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ván ủi StyleBoard nghiêng cung cấp bề mặt đỡ chắc chắn trong khi ủi. Chỉ cần đặt vải lên ván ủi và ấn mặt đế ủi hơi nước lên vải là bạn đã có thể ủi phẳng quần áo hiệu quả từ cổ đến đuôi áo/gấu quần.
Bất cứ khi nào bạn cần, bàn ủi hơi nước trụ đứng sẵn sàng sử dụng trong vòng chưa đầy 60 giây, lý tưởng cho những lựa chọn thay đổi trang phục vào phút cuối.
Ngoài việc ủi phẳng nếp nhăn, Bàn ủi hơi nước Series 3000 còn tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* giúp làm mới quần áo (và đồ nội thất chất liệu mềm, rèm cửa, đồ chơi) và khử mùi hôi.
Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.
Chính xác hoàn hảo: Đầu bàn ủi cải tiến của chúng tôi có mặt đế lớn và đầu nhọn chính xác được thiết kế để dễ dàng ủi phẳng những vùng khó ủi như cổ áo và các nút ở giữa.
Chịu được nhiều nước: Ngăn chứa nước trong suốt và có thể tháo rời, dung tích 2 lít đủ lớn để ủi nhiều quần áo.
Bàn ủi hơi nước của chúng tôi an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.
Kiểu dáng vừa vặn: Do được thiết kế thông minh, bàn ủi hơi nước trụ đứng không chiếm nhiều diện tích và có thể cất giữ dễ dàng.
Quản lý cặn
Hỗ trợ ủi
Phụ kiện
Thiết kế
Dễ sử dụng
Bảo hành
Ủi thẳng nếp nhăn dễ dàng
Thân thiện với môi trường
Kích thước và khối lượng
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