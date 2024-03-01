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  • Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày

    Bàn ủi hơi nước trụ đứng Series 3000 Có Ván ủi StyleBoard nghiêng

    STE3160/30

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày

    Bàn ủi hơi nước trụ đứng Dòng 3000 của Philips tích hợp ván ủi StyleBoard chắc chắn và đầu bàn ủi nhọn lớn, giúp ủi phẳng nếp nhăn quần áo một cách nhẹ nhàng. Tiết kiệm thời gian ủi và giữ gìn trang phục được lâu hơn.

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    Bàn ủi hơi nước trụ đứng Series 3000 Có Ván ủi StyleBoard nghiêng

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    Ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo dễ dàng, mỗi ngày

    Ván ủi StyleBoard nghiêng để đạt hiệu quả cao hơn

    • Ván ủi StyleBoard nghiêng
    • 3 chế độ hơi phun
    • Mặt đế ủi hơi nước có đầu nhọn
    • Công suất 2000W
    Ván ủi StyleBoard nghiêng để đạt hiệu quả cao hơn

    Ván ủi StyleBoard nghiêng để đạt hiệu quả cao hơn

    Ván ủi StyleBoard nghiêng cung cấp bề mặt đỡ chắc chắn trong khi ủi. Chỉ cần đặt vải lên ván ủi và ấn mặt đế ủi hơi nước lên vải là bạn đã có thể ủi phẳng quần áo hiệu quả từ cổ đến đuôi áo/gấu quần.

    Làm nóng trong vòng chưa đầy 60 giây để bạn sẵn sàng ủi ngay lập tức

    Làm nóng trong vòng chưa đầy 60 giây để bạn sẵn sàng ủi ngay lập tức

    Bất cứ khi nào bạn cần, bàn ủi hơi nước trụ đứng sẵn sàng sử dụng trong vòng chưa đầy 60 giây, lý tưởng cho những lựa chọn thay đổi trang phục vào phút cuối.

    Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi

    Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi

    Ngoài việc ủi phẳng nếp nhăn, Bàn ủi hơi nước Series 3000 còn tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* giúp làm mới quần áo (và đồ nội thất chất liệu mềm, rèm cửa, đồ chơi) và khử mùi hôi.

    3 chế độ hơi phun với tốc độ hơi phun cao liên tục

    3 chế độ hơi phun với tốc độ hơi phun cao liên tục

    Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.

    Đầu bàn ủi lớn, nhọn để ủi chính xác

    Đầu bàn ủi lớn, nhọn để ủi chính xác

    Chính xác hoàn hảo: Đầu bàn ủi cải tiến của chúng tôi có mặt đế lớn và đầu nhọn chính xác được thiết kế để dễ dàng ủi phẳng những vùng khó ủi như cổ áo và các nút ở giữa.

    Ngăn chứa nước lớn 2 lít, ít cần châm lại nước

    Ngăn chứa nước lớn 2 lít, ít cần châm lại nước

    Chịu được nhiều nước: Ngăn chứa nước trong suốt và có thể tháo rời, dung tích 2 lít đủ lớn để ủi nhiều quần áo.

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được

    Bàn ủi hơi nước của chúng tôi an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.

    Kiểu dáng nhỏ gọn để cất giữ dễ dàng

    Kiểu dáng nhỏ gọn để cất giữ dễ dàng

    Kiểu dáng vừa vặn: Do được thiết kế thông minh, bàn ủi hơi nước trụ đứng không chiếm nhiều diện tích và có thể cất giữ dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Quản lý cặn

      Phù hợp khi sử dụng với nước máy
      Giải pháp Xả cặn
      Easy rinsing

    • Hỗ trợ ủi

      Ván ủi StyleBoard

    • Phụ kiện

      Bộ phận đầu giữ bàn ủi hơi nước dễ dàng
      Găng tay tăng cường cách nhiệt
      Trụ đứng có thể điều chỉnh
      Bàn chải vải
      Hai trụ ủi đứng có thể điều chỉnh

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Tía

    • Dễ sử dụng

      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
      Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa
      Châm nước và trút sạch nước
      Lỗ châm nước lớn
      Thời gian làm nóng
      <1  minute(s)
      Dung tích ngăn chứa nước
      2000  ml
      Mặt đế
      Nhựa
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Chiều dài dây điện
      1,8  m
      Chiều dài ống
      1,33  m
      Tích hợp ổ cắm sạc
      Đầu hơi phun chuẩn xác
      Vòi hơi nước bằng silicone
      Đầu châm nước đặc biệt
      Vòi hơi nước không dùng vật liệu PVC

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi thẳng nếp nhăn dễ dàng

      Hơi nước ra liên tục
      40  g/min
      Nguồn
      2000  W
      Hơi phun ngang
      Điện áp
      220-240 V
      Thời gian khởi động
      <1 phút
      Các chế độ hơi phun
      3 mức

    • Thân thiện với môi trường

      Bao bì sản phẩm
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      83% giấy tái chế

    • Kích thước và khối lượng

      Kích thước ván ủi (DxRxC)
      32x5x60  cm
      Trọng lượng ván ủi
      0,6725  kg
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      32x172x31  cm
      Kích thước vỏ bọc ván ủi (DxRxC)
      33x5x61  cm
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      2,04  kg
      Độ dày lớp mút
      5  mm
      Bề mặt ủi
      60  cm
      Kích thước trụ kéo dài
      118,5  cm
      Trọng lượng của đầu bàn ủi hơi nước
      0,38  kg
      Trọng lượng của đầu bàn ủi hơi nước + chân đế
      4  kg

    Badge-D2C

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    • Được kiểm tra bởi viện bên thứ ba đối với vi khuẩn E. coli, S. Aureus, C. Albicans với thời gian ủi 1 phút
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