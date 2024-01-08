Bàn ủi hơi nước đứng Series 1000 của Philips là người bạn đồng hành hằng ngày giúp bạn dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo. Nhờ có nhiều chế độ cài đặt hơi phun và ngăn chứa nước lớn, bạn có thể ủi mọi loại vải một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không bị gián đoạn.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hiệu suất hơi phun bền lâu với ngăn chứa nước 1,8 lít
Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,8 lít
Tích hợp ván ủi StyleBoard
3 chế độ hơi phun
Hơi phun liên tục 36 g/phút
Loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn*
Ngăn chứa nước lớn và có thể tháo rời
Ngăn chứa nước lớn 1,8 lít có thể tháo rời để dễ dàng châm nước, đảm bảo thời gian ủi lâu và liên tục.
Hơi phun liên tục lên đến 36g/phút
Động cơ hơi nước tạo ra hơi phun mạnh liên tục 36g/phút giúp ủi phẳng chỉ với vài đường ủi
Nhiều lựa chọn chế độ hơi phun cho hiệu quả ủi tốt hơn
Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.
Tích hợp ván ủi StyleBoard để đỡ chắc chắn hơn
StyleBoard cung cấp bề mặt đỡ chắc chắn trong khi ủi. Chỉ cần đặt vải lên ván ủi và ấn mặt đế ủi hơi nước là bạn đã có thể ủi phẳng quần áo.
Thời gian làm nóng 45 giây, sẵn sàng ngay lập tức
Bất cứ khi nào bạn cần, bàn ủi hơi nước sẽ sẵn sàng ủi trong 45 giây để giúp bạn chỉnh sửa trang phục lúc khẩn cấp.
An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
Bàn ủi hơi nước này an toàn khi sử dụng trên tất cả các loại vải và quần áo có thể ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.
Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* để làm mới quần áo
Hơi phun nóng kéo dài tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* đồng thời loại bỏ mùi hôi để giữ cho quần áo luôn thơm tho.
Hai trụ có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp
Có thể điều chỉnh hai trụ theo chiều cao mong muốn để treo quần áo và ủi thoải mái.
Các phụ kiện tích hợp để cải thiện hiệu suất
Bàn ủi hơi nước đi kèm các phụ kiện bổ sung để nâng cao trải nghiệm ủi của bạn: găng tay tăng cường cách nhiệt, bàn chải vải giúp hơi nước thấm sâu hơn và móc treo phía trên để thuận tiện hơn.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Thời gian làm nóng
45 giây
Dung tích ngăn chứa nước
1,8 lít
Quản lý cặn
Quản lý cặn vôi
Rửa sạch dễ dàng
Thông số kỹ thuật
Điện áp
220-240 V
V
110 V (TW)
V
Kích thước hộp đóng gói
35 x 34,7 x 42,7
cm
Vật liệu đế hơi nước
Nhựa
(Các) Trụ
Hai trụ
Bánh xe gắn sẵn
Không
Nguồn
1800 W
1600 W (TW)
Quốc gia sản xuất
Trung Quốc
Tốc độ hơi nước
36 g/phút
Hơi phun tăng cường
Không
Các chế độ hơi phun
3
Nút bấm hơi nước
Không
Ngăn chứa nước
1,8 lít có thể tháo rời
Phụ kiện
Móc treo, Găng tay, Bàn chải
Thiết kế
Màu sắc
Xanh dương
Dễ sử dụng
An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa
Chiều dài dây điện
1,5
m
Chiều dài ống
1,33
m
Giá đỡ bàn ủi
Có, phía trước, phía trên
Tự động ngắt
Không
Bảo hành
Bảo hành chung
2 năm
Kích thước và khối lượng
Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
35 x 34,7 x 42,7
cm
Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
5
kg
Kích thước mặt đế ủi
55,67 cm²
Kích thước ván ủi (Rộng x Cao x Dài)
32,7 x 60,8 cm
Trọng lượng của đầu bàn ủi hơi nước
270 g
Tổng trọng lượng của sản phẩm
3,23 kg
Kích thước sản phẩm (Rộng x Cao x Dài) xếp gọn
NA
Kích thước sản phẩm (Rộng x Cao x Dài) kéo ra hết cỡ