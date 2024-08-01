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  • Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên mọi loại vải Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên mọi loại vải Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên mọi loại vải

    Series 1000 Bàn ủi hơi nước

    STE1020/40

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên mọi loại vải

    Bàn ủi hơi nước đứng Series 1000 của Philips là người bạn đồng hành hằng ngày giúp bạn dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo. Nhờ có nhiều chế độ cài đặt hơi phun và ngăn chứa nước lớn, bạn có thể ủi mọi loại vải một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không bị gián đoạn.

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    Series 1000 Bàn ủi hơi nước

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    Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên mọi loại vải

    Hiệu suất hơi phun bền lâu với ngăn chứa nước 1,8 lít

    • Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,8 lít
    • Đi kèm móc treo phía trên
    • 3 chế độ hơi phun
    • Hơi phun liên tục 36 g/phút
    • Loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn*
    Ngăn chứa nước lớn và có thể tháo rời

    Ngăn chứa nước lớn và có thể tháo rời

    Ngăn chứa nước lớn 1,8 lít có thể tháo rời để dễ dàng châm nước, đảm bảo thời gian ủi lâu và liên tục.

    Hơi phun liên tục lên đến 36g/phút

    Hơi phun liên tục lên đến 36g/phút

    Động cơ hơi nước tạo ra hơi phun mạnh liên tục 36g/phút giúp ủi phẳng chỉ với vài đường ủi

    Nhiều lựa chọn chế độ hơi phun cho hiệu quả ủi tốt hơn

    Nhiều lựa chọn chế độ hơi phun cho hiệu quả ủi tốt hơn

    Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.

    Thời gian làm nóng 45 giây, sẵn sàng ngay lập tức

    Thời gian làm nóng 45 giây, sẵn sàng ngay lập tức

    Bất cứ khi nào bạn cần, bàn ủi hơi nước sẽ sẵn sàng ủi trong 45 giây để giúp bạn chỉnh sửa trang phục lúc khẩn cấp.

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được

    Bàn ủi hơi nước này an toàn khi sử dụng trên tất cả các loại vải và quần áo có thể ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.

    Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* để làm mới quần áo

    Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* để làm mới quần áo

    Hơi phun nóng kéo dài tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* đồng thời loại bỏ mùi hôi để giữ cho quần áo luôn thơm tho.

    Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Nhờ thiết kế nhỏ gọn của đế và hai trụ có thể thu gọn, bạn có thể dễ dàng cất giữ bàn ủi hơi nước sau khi sử dụng

    Hai trụ có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp

    Hai trụ có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp

    Có thể điều chỉnh hai trụ theo chiều cao mong muốn để treo quần áo và ủi thoải mái.

    Các phụ kiện tích hợp để cải thiện hiệu suất

    Các phụ kiện tích hợp để cải thiện hiệu suất

    Bàn ủi hơi nước đi kèm các phụ kiện bổ sung để nâng cao trải nghiệm ủi của bạn: găng tay tăng cường cách nhiệt, bàn chải vải giúp hơi nước thấm sâu hơn và móc treo phía trên để thuận tiện hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Bàn ủi hơi nước trụ đứng
      Thời gian làm nóng
      45 giây
      Chất liệu mặt đế
      Nhựa
      Quản lý cặn
      Rửa sạch dễ dàng
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Phù hợp khi sử dụng với nước máy
      Dung tích ngăn chứa nước
      1800 ml
      Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng
      Lỗ châm nước lớn
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
      3
      Ủi đứng
      Tích hợp ổ cắm sạc
      Vòi hơi nước bằng silicone
      Bảo hành/Bảo đảm
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1800 W
      Lưu lượng hơi nước liên tục
      36 g/phút
      Hơi nước theo yêu cầu
      Không
      Hơi phun tăng cường
      Không
      Điện áp
      220 - 240 V

    • An toàn

      Tự động ngắt
      Không
      Khóa thiết bị để mang đi an toàn
      Không
      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước mặt đế
      55,67 cm²
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      30,3 x 168,2 x 43,4 cm
      Kích thước hộp đóng gói (DxRxC)
      35 x 34,7 x 42,7 cm
      Chiều dài dây điện
      1,5 mét
      Chiều dài dây ống
      1,27 mét
      Trọng lượng đầu bàn ủi hơi nước
      0,27 kg
      Trọng lượng sản phẩm
      2,95 kg
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      4,80 kg

    • Thiết kế

      Bánh xe gắn sẵn
      Không
      Màu sắc
      Đỏ

    • Phụ kiện

      Móc treo quần áo
      Ván ủi StyleBoard
      Không
      StyleMat
      Không
      (Các) Trụ có thể điều chỉnh
      Nắp chứa tinh dầu thơm MyEssence
      Không
      Giá đỡ bàn ủi
      Có, phía trước, phía trên
      Bàn chải vải
      Găng tay

    • Tính bền vững

      Chế độ tiết kiệm năng lượng (Chức năng Eco)
      Đóng gói
      Bao bì bền vững
      Hướng dẫn sử dụng

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • *được kiểm nghiệm bởi viện bên thứ ba về vi khuẩn E. Coli , S. Aureus, C. Albicans và bọ ve trên vải cotton với thời gian ủi 10 giây
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