Bàn ủi hơi nước đứng Series 1000 của Philips là người bạn đồng hành hằng ngày giúp bạn dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo. Nhờ có nhiều chế độ cài đặt hơi phun và ngăn chứa nước lớn, bạn có thể ủi mọi loại vải một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không bị gián đoạn.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hiệu suất hơi phun bền lâu với ngăn chứa nước 1,8 lít
Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,8 lít
Đi kèm móc treo phía trên
3 chế độ hơi phun
Hơi phun liên tục 36 g/phút
Loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn*
Ngăn chứa nước lớn và có thể tháo rời
Ngăn chứa nước lớn 1,8 lít có thể tháo rời để dễ dàng châm nước, đảm bảo thời gian ủi lâu và liên tục.
Hơi phun liên tục lên đến 36g/phút
Động cơ hơi nước tạo ra hơi phun mạnh liên tục 36g/phút giúp ủi phẳng chỉ với vài đường ủi
Nhiều lựa chọn chế độ hơi phun cho hiệu quả ủi tốt hơn
Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.
Thời gian làm nóng 45 giây, sẵn sàng ngay lập tức
Bất cứ khi nào bạn cần, bàn ủi hơi nước sẽ sẵn sàng ủi trong 45 giây để giúp bạn chỉnh sửa trang phục lúc khẩn cấp.
An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
Bàn ủi hơi nước này an toàn khi sử dụng trên tất cả các loại vải và quần áo có thể ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.
Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* để làm mới quần áo
Hơi phun nóng kéo dài tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* đồng thời loại bỏ mùi hôi để giữ cho quần áo luôn thơm tho.
Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản
Nhờ thiết kế nhỏ gọn của đế và hai trụ có thể thu gọn, bạn có thể dễ dàng cất giữ bàn ủi hơi nước sau khi sử dụng
Hai trụ có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp
Có thể điều chỉnh hai trụ theo chiều cao mong muốn để treo quần áo và ủi thoải mái.
Các phụ kiện tích hợp để cải thiện hiệu suất
Bàn ủi hơi nước đi kèm các phụ kiện bổ sung để nâng cao trải nghiệm ủi của bạn: găng tay tăng cường cách nhiệt, bàn chải vải giúp hơi nước thấm sâu hơn và móc treo phía trên để thuận tiện hơn.