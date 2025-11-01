STE1011/70
Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên mọi loại vải
Bàn ủi hơi nước đứng Series 1000 của Philips là người bạn đồng hành hằng ngày giúp bạn dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo. Nhờ có nhiều chế độ cài đặt hơi phun và ngăn chứa nước lớn, bạn có thể ủi mọi loại vải một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không bị gián đoạn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ngăn chứa nước lớn 1,8 lít có thể tháo rời để dễ dàng châm nước, đảm bảo thời gian ủi lâu và liên tục.
Động cơ hơi nước tạo ra hơi phun mạnh liên tục 32g/phút để dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo.
Cài đặt chế độ hơi phun thấp hoặc cao ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau.
Bàn ủi hơi nước này an toàn khi sử dụng trên tất cả các loại vải và quần áo có thể ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.
Hơi phun nóng kéo dài tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* đồng thời loại bỏ mùi hôi để giữ cho quần áo luôn thơm tho.
Nhờ thiết kế nhỏ gọn của đế và trụ có thể thu gọn, bạn có thể dễ dàng cất giữ bàn ủi hơi nước sau khi sử dụng
Bất cứ khi nào bạn cần, bàn ủi hơi nước sẽ sẵn sàng ủi trong 45 giây để giúp bạn chỉnh sửa trang phục lúc khẩn cấp.
Có thể điều chỉnh trụ theo chiều cao mong muốn để treo quần áo và ủi thoải mái.
Bàn ủi hơi nước có móc treo phía trên giúp sử dụng thuận tiện hơn
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
An toàn
Quản lý cặn
Khối lượng và kích thước
Thiết kế
Phụ kiện/Khả năng tương thích
Tính bền vững
Quốc gia xuất xứ
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Dễ sử dụng
Bảo hành
Kích thước và khối lượng
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