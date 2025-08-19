Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
SPK7448G/97
Hiệu suất cao, sử dụng thoải mái
Chuột có kết nối Bluetooth không dây và khả năng chuyển đổi giữa ba thiết bị chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp việc cuộn chuột liền mạch và thuận tiện.
Chức năng đa thiết bị
Bluetooth 3.0/5.0
Thiết kế yên tĩnh
Tiết kiệm năng lượng thông minh
Với bất kỳ bàn phím/chuột nào được trang bị tính năng này, bạn có thể kết nối phụ kiện với bất kỳ máy tính nào thông qua kết nối không dây 2,4Hz tốc độ cao. Quy trình thiết lập đơn giản, cùng với thiết kế tinh tế của phụ kiện, không gian làm việc của bạn sẽ gọn gàng và không còn nhiều dây điện máy tính.
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