Kết nối không dây 2.4G cho không gian làm việc hoàn toàn không dây

Với bất kỳ bàn phím/chuột nào được trang bị tính năng này, bạn có thể kết nối phụ kiện với bất kỳ máy tính nào thông qua kết nối không dây 2,4Hz tốc độ cao. Quy trình thiết lập đơn giản, cùng với thiết kế tinh tế của phụ kiện, không gian làm việc của bạn sẽ gọn gàng và không còn nhiều dây điện máy tính.