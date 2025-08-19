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        4000 seriesChuột không dây

        SPK7448B/97

        Hiệu suất cao, sử dụng thoải mái

        Chuột có kết nối Bluetooth không dây và khả năng chuyển đổi giữa ba thiết bị chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp việc cuộn chuột liền mạch và thuận tiện.

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        Hiệu suất cao, sử dụng thoải mái

        • Chức năng đa thiết bị

        • Bluetooth 3.0/5.0

        • Thiết kế yên tĩnh

        • Tiết kiệm năng lượng thông minh

        Độ bền nút chuột lên đến hàng triệu cú bấm

        Độ bền nút chuột lên đến hàng triệu cú bấm

        Giảm tiếng lách cách, cho trải nghiệm yên tĩnh và thoải mái

        Giảm tiếng lách cách, cho trải nghiệm yên tĩnh và thoải mái

        Kết nối không dây 2.4G cho không gian làm việc hoàn toàn không dây

        Kết nối không dây 2.4G cho không gian làm việc hoàn toàn không dây

        Với bất kỳ bàn phím/chuột nào được trang bị tính năng này, bạn có thể kết nối phụ kiện với bất kỳ máy tính nào thông qua kết nối không dây 2,4Hz tốc độ cao. Quy trình thiết lập đơn giản, cùng với thiết kế tinh tế của phụ kiện, không gian làm việc của bạn sẽ gọn gàng và không còn nhiều dây điện máy tính.

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