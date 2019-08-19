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Ngừng sản xuất

Loa cắm USB Notebook

SPA20/00

Âm thanh tuyệt vời

Loa của chúng tôi thích hợp để phát giọng nói và bản nhạc ở chất lượng cao. Chỉ cần kết nối loa với notebook và bạn sẽ có được những giai điệu âm nhạc sống động và trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời. Ngoài ra, giải pháp quản lý dây cáp thu gọn cũng giúp không gian bàn của bạn trở nên gọn gàng hơn.

Xem tất cả lợi ích

Âm thanh tuyệt vời

  • Được cấp nguồn qua USB

  • Cổng Audio-in

Âm trầm phong phú

Loa PC của Philips mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời với tiếng bass phong phú từ hệ thống hộp loa.

Đầu cắm USB để cấp nguồn

Đầu cắm USB để cấp nguồn

Với công nghệ plug-and-play (cắm vào là chạy) tiện lợi, cáp USB cắm trực tiếp vào một cổng USB bất kỳ và notebook của bạn sẽ tự động nhận diện cáp USB là một thiết bị có dung lượng lưu trữ lớn dạng USB có thể tháo rời.

Đầu vào âm thanh cho phép phát lại âm thanh di động dễ dàng

Đầu vào âm thanh cho phép phát lại âm thanh di động dễ dàng

Tạo kết nối dễ dàng và thưởng thức toàn bộ nhạc của bạn từ thiết bị bỏ túi và máy tính. Chỉ cần cắm thiết bị của bạn vào cổng AUDIO-IN (3,5 mm) trên thiết bị Philips của bạn. Với máy tính, kết nối thường được thực hiện từ đầu ra tai nghe. Sau khi kết nối, bạn có thể thưởng thức toàn bộ bộ sưu tập nhạc của bạn trực tiếp trên bộ loa tuyệt vời. Philips mang đến âm thanh tốt hơn.

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