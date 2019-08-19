Đầu vào âm thanh cho phép phát lại âm thanh di động dễ dàng

Tạo kết nối dễ dàng và thưởng thức toàn bộ nhạc của bạn từ thiết bị bỏ túi và máy tính. Chỉ cần cắm thiết bị của bạn vào cổng AUDIO-IN (3,5 mm) trên thiết bị Philips của bạn. Với máy tính, kết nối thường được thực hiện từ đầu ra tai nghe. Sau khi kết nối, bạn có thể thưởng thức toàn bộ bộ sưu tập nhạc của bạn trực tiếp trên bộ loa tuyệt vời. Philips mang đến âm thanh tốt hơn.