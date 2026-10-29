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SCY933/01
Các bộ phận sản phẩm Philips Avent bị đổi màu có an toàn không?
Làm thế nào để chuẩn bị bình sữa và núm ti Philips Avent trước khi sử dụng lần đầu?
Tại sao trên bao bì Núm ti mô phỏng tự nhiên không có ghi độ tuổi?
Các sản phẩm bình sữa Philips Avent có tương thích với nhau không?
Bé có thể tự cầm bình sữa thủy tinh Philips Avent không?
Tôi có thể cho bé ăn thực phẩm đặc bằng Núm ti mô phỏng tự nhiên không?
Làm thế nào để lắp ráp bình sữa và núm vú thông khí mô phỏng tự nhiên?
Làm thế nào để phân biệt Núm ti thiết kế tự nhiên và Núm ti mô phỏng tự nhiên?
Núm ti mô phỏng tự nhiên nào phù hợp nhất cho bé?
Núm ti thiết kế tự nhiên hoặc Núm ti chống đầy hơi phiên bản cũ khác gì so với Núm ti mô phỏng tự nhiên?
Tại sao bé lại từ chối Núm ti mô phỏng tự nhiên?
Bình sữa Philips Avent có dùng được trong ngăn đông không?
Tôi có thể dùng lò vi sóng để hâm nóng bình sữa Philips Avent không?
Lợi ích của Núm ti mô phỏng tự nhiên là gì?
Tại sao tôi thấy hai loại bình sữa thủy tinh Philips Avent khác nhau?
Điều gì làm cho bình sữa thủy tinh Philips Avent bền chắc?
Bình sữa thủy tinh có những lợi ích gì?
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