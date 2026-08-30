Cốc chứa trong suốt với đèn bên trong giúp dễ dàng quan sát

Khi bạn đang làm quen với việc hút sữa, khả năng quan sát là điều quan trọng – và đây là tính năng cần có. Cốc chứa sữa hoàn toàn trong suốt giúp bạn dễ dàng quan sát chính xác vị trí của núm vú và theo dõi dòng sữa đang chảy. Đèn tích hợp bên trong cung cấp khả năng quan sát tức thì chỉ với một nút nhấn, ngay cả trong phòng tối, giúp bạn luôn kiểm soát quá trình hút sữa dù là ban ngày hay ban đêm. Đèn sẽ tự động giảm sáng sau vài giây sử dụng, giúp duy trì không gian yên tĩnh và thư thái khi bạn đã ổn định.