Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
SCF596/11
Nhanh hơn gấp 2 lần* so với các máy hút sữa đeo khác
Hút sữa thoải mái
Bắt đầu đúng cách ngay từ lần đầu tiên
Tự do tối đa khi hút sữa
Hơi ấm dịu nhẹ giúp làm mềm mô vú và thư giãn các ống dẫn sữa, hỗ trợ dòng sữa chảy dễ dàng và tự nhiên hơn. Phễu hút sữa WarmSense truyền hơi ấm đến đúng vị trí cần thiết, hỗ trợ quá trình hút sữa nhanh hơn và thoải mái hơn ngay từ khi bắt đầu mỗi lần hút.
Máy hút sữa đeo không có nghĩa là phải giảm hiệu suất. Natural Care Warming mang đến hiệu suất mạnh mẽ cấp bệnh viện khi đeo trong áo ngực, đáp ứng khả năng hút sữa mà bạn xứng đáng nhận được trong một thiết kế tiện lợi. Nhịp hút của máy mô phỏng cách bé bú tự nhiên (với 85 nhịp hút mỗi phút), giúp máy nhanh hơn đến 2 lần so với hầu hết các máy hút sữa đeo khác*.
Khi bạn đang làm quen với việc hút sữa, khả năng quan sát là điều quan trọng – và đây là tính năng cần có. Cốc chứa sữa hoàn toàn trong suốt giúp bạn dễ dàng quan sát chính xác vị trí của núm vú và theo dõi dòng sữa đang chảy. Đèn tích hợp bên trong cung cấp khả năng quan sát tức thì chỉ với một nút nhấn, ngay cả trong phòng tối, giúp bạn luôn kiểm soát quá trình hút sữa dù là ban ngày hay ban đêm. Đèn sẽ tự động giảm sáng sau vài giây sử dụng, giúp duy trì không gian yên tĩnh và thư thái khi bạn đã ổn định.
Đánh giá
Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023.
Tham chiếu tần suất hút của máy hút sữa