Mô phỏng nhịp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

Trẻ em biết bản thân chúng cần gì nhất. Đó là lý do tại sao máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của trẻ, nhờ vậy bạn có thể tìm ra nhịp của riêng mình để hút sữa hiệu quả* và có lượng sữa tối ưu. Hút sữa lên đến 85 lần mỗi phút, Máy hút sữa rảnh tay Philips Avent nhanh hơn gấp 2 lần so với hầu hết các loại máy hút sữa khác**.