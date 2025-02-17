Cụm từ tìm kiếm

    Philips Avent Hands-free Máy hút sữa rảnh tay

    SCF534/11

    Mẹ nhàn tay, tận hưởng trọn ngày.

    Máy hút sữa rảnh tay Philips Avent được thiết kế để hút sữa hiệu quả* và thoải mái. Máy mô phỏng nhịp bú của bé kết hợp thiết kế không dùng tay khéo léo và hiệu suất cao, để bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

    Giá bán lẻ đề xuất: 7.855.000 đ

    Mẹ nhàn tay, tận hưởng trọn ngày.

    Mô phỏng nhịp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

    Trẻ em biết bản thân chúng cần gì nhất. Đó là lý do tại sao máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của trẻ, nhờ vậy bạn có thể tìm ra nhịp của riêng mình để hút sữa hiệu quả* và có lượng sữa tối ưu. Hút sữa lên đến 85 lần mỗi phút, Máy hút sữa rảnh tay Philips Avent nhanh hơn gấp 2 lần so với hầu hết các loại máy hút sữa khác**.

    Máy hút sữa đạt chuẩn bệnh viện, chạy êm

    Bộ phận động cơ nhỏ gọn, đeo được, cung cấp hiệu suất đạt chuẩn bệnh viện so với máy hút sữa truyền thống. Với pin sạc, bộ phận động cơ không dây bơm mạnh mẽ và êm ái ở mọi nơi.

    Phễu bằng silicon nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực mẹ

    Phễu hút sữa bằng silicon SkinSense độc ​​đáo của chúng tôi được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa, nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực bằng hơi ấm tự nhiên của cơ thể của bạn. Phễu hút sữa được làm bằng silicon an toàn với thực phẩm để bạn an tâm sử dụng.

    Theo dõi tốc độ chảy của sữa bằng cốc hứng sữa hoàn toàn trong suốt

    Cốc hứng sữa trong suốt cho phép bạn nhìn rõ bên trong, giúp bạn đặt núm vú đúng cách để có lượng sữa tốt nhất và theo dõi trực quan lượng sữa mẹ trong suốt quá trình hút.

    Di chuyển tự do với cốc hứng sữa siêu nhẹ

    Một cốc hứng sữa chỉ nặng hơn 100 gam khi rỗng - nhẹ hơn tới 3 lần so với máy hút sữa dạng đeo. Các cốc nằm thoải mái và kín đáo bên trong áo ngực của bạn.

    Thiết kế đeo được để vận động thoải mái

    Máy hút sữa của chúng tôi đi kèm với dây đeo dạng bện và kẹp quần áo để đeo chéo bộ phận động cơ hoặc gắn vào cạp quần. Thiết kế đeo được, dễ điều khiển bằng đầu nối ống và đai điều chỉnh dây để tinh chỉnh dây đeo chính xác và vừa vặn.

    Điều chỉnh các cài đặt hút sữa theo nhu cầu riêng

    Hút sữa hiệu quả với 8 mức hút để kích thích dòng sữa và 16 mức hút để hút sữa. Bạn có thể tinh chỉnh khi hút sữa và máy sẽ tự động ghi nhớ các cài đặt lý tưởng, đảm bảo luôn sẵn sàng hoạt động khi cần.

    Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện

    Chúng tôi thiết kế máy hút sữa và phụ kiện của máy sao cho đơn giản nhất có thể. Chỉ với một vài bộ phận kết nối, mỗi cốc hứng sữa đều dễ dàng tháo rời, vệ sinh (bằng tay hoặc trong máy rửa chén), khử trùng và lắp lại.

    Nhiều kích cỡ phễu hút sữa và vòng đệm dành cho mọi bà mẹ

    Chúng tôi cung cấp kích cỡ sản phẩm phù hợp để mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho mọi bà mẹ. Dòng sản phẩm phễu hút sữa và vòng đệm phễu của chúng tôi phù hợp với 99% các bà mẹ. Có thể mua riêng, bạn có thể trải nghiệm sự thoải mái tối đa khi hút sữa.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Nguồn
      Pin sạc / USB-C (không bao gồm bộ chuyển đổi)

    • Chất liệu

      Cốc, nắp trước, nắp đậy phễu hút sữa
      Polypropylene
      Phễu hút sữa, màng ngăn, van, vòng đệm
      Silicon lỏng
      Ống silicon
      Silicon

    • Dụng cụ đi kèm

      Cáp USB-C
      1 cái
      Dây đeo
      1 cái
      Đầu nối ống
      1 cái
      Bộ phận động cơ sạc (có kẹp có thể tháo rời)
      1 cái
      Cốc hứng sữa (đã lắp sẵn)
      2 cái
      Ống silicon
      2 cái
      Nắp đậy phễu hút sữa (chống bụi)
      2 cái
      Phễu hút sữa (21 mm, 24 mm)
      Bộ 2 cái
      Miếng đo đường kính núm ti
      1 cái
      Vòng đệm 19 mm
      2 cái

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng máy hút sữa
      Dễ sử dụng, dễ vệ sinh và lắp ráp

    • Chức năng

      Linh hoạt khi di chuyển
      Hút sữa rảnh tay
      Các cài đặt cá nhân hóa
      • 16 mức hút ở chế độ hút sữa
      • 8 mức hút ở chế độ kích thích
      Bộ phận động cơ
      • Pin sạc / USB-C
      • Sạc đầy pin mất tới 1,5 giờ và hoạt động khoảng 5 lần hút
      Thông số kỹ thuật của phễu hút sữa và vòng đệm
      Có nhiều kích cỡ để ôm vừa vặn

    • Hiệu quả liên quan đến hiệu suất kỹ thuật của sản phẩm.
    • *Tham khảo tần suất hút của máy hút sữa.
    • **dựa trên toàn bộ sản phẩm phễu hút sữa và vòng đệm của chúng tôi.

