SCF534/11
Mẹ nhàn tay, tận hưởng trọn ngày.
Máy hút sữa rảnh tay Philips Avent được thiết kế để hút sữa hiệu quả* và thoải mái. Máy mô phỏng nhịp bú của bé kết hợp thiết kế không dùng tay khéo léo và hiệu suất cao, để bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Trẻ em biết bản thân chúng cần gì nhất. Đó là lý do tại sao máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của trẻ, nhờ vậy bạn có thể tìm ra nhịp của riêng mình để hút sữa hiệu quả* và có lượng sữa tối ưu. Hút sữa lên đến 85 lần mỗi phút, Máy hút sữa rảnh tay Philips Avent nhanh hơn gấp 2 lần so với hầu hết các loại máy hút sữa khác**.
Bộ phận động cơ nhỏ gọn, đeo được, cung cấp hiệu suất đạt chuẩn bệnh viện so với máy hút sữa truyền thống. Với pin sạc, bộ phận động cơ không dây bơm mạnh mẽ và êm ái ở mọi nơi.
Phễu hút sữa bằng silicon SkinSense độc đáo của chúng tôi được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa, nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực bằng hơi ấm tự nhiên của cơ thể của bạn. Phễu hút sữa được làm bằng silicon an toàn với thực phẩm để bạn an tâm sử dụng.
Cốc hứng sữa trong suốt cho phép bạn nhìn rõ bên trong, giúp bạn đặt núm vú đúng cách để có lượng sữa tốt nhất và theo dõi trực quan lượng sữa mẹ trong suốt quá trình hút.
Một cốc hứng sữa chỉ nặng hơn 100 gam khi rỗng - nhẹ hơn tới 3 lần so với máy hút sữa dạng đeo. Các cốc nằm thoải mái và kín đáo bên trong áo ngực của bạn.
Máy hút sữa của chúng tôi đi kèm với dây đeo dạng bện và kẹp quần áo để đeo chéo bộ phận động cơ hoặc gắn vào cạp quần. Thiết kế đeo được, dễ điều khiển bằng đầu nối ống và đai điều chỉnh dây để tinh chỉnh dây đeo chính xác và vừa vặn.
Hút sữa hiệu quả với 8 mức hút để kích thích dòng sữa và 16 mức hút để hút sữa. Bạn có thể tinh chỉnh khi hút sữa và máy sẽ tự động ghi nhớ các cài đặt lý tưởng, đảm bảo luôn sẵn sàng hoạt động khi cần.
Chúng tôi thiết kế máy hút sữa và phụ kiện của máy sao cho đơn giản nhất có thể. Chỉ với một vài bộ phận kết nối, mỗi cốc hứng sữa đều dễ dàng tháo rời, vệ sinh (bằng tay hoặc trong máy rửa chén), khử trùng và lắp lại.
Chúng tôi cung cấp kích cỡ sản phẩm phù hợp để mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho mọi bà mẹ. Dòng sản phẩm phễu hút sữa và vòng đệm phễu của chúng tôi phù hợp với 99% các bà mẹ. Có thể mua riêng, bạn có thể trải nghiệm sự thoải mái tối đa khi hút sữa.
