Mô phỏng nhịp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

Trẻ em biết bản thân chúng cần gì nhất. Đó là lý do tại sao máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của trẻ, nhờ vậy bạn có thể tìm ra nhịp của riêng mình để hút sữa hiệu quả* và có lượng sữa tối ưu. Phễu hút sữa và vòng đệm phễu có kích cỡ phù hợp, ôm vừa vặn thoải mái đảm bảo hút sữa hiệu quả trong hành trình nuôi con.