SCF552/11
Tìm kích cỡ phù hợp
Vì mỗi bà mẹ đều khác nhau nên phễu hút sữa 28 mm và vòng đệm phễu 26 mm dành cho ngực và núm ti lớn hơn mang lại sự vừa vặn thoải mái và an toàn. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng chung với cốc hứng sữa rảnh tay Philips Avent.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Phễu hút sữa bằng silicon SkinSense độc đáo của chúng tôi được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa, nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực bằng hơi ấm tự nhiên của cơ thể của bạn. Phễu hút sữa được làm bằng silicon an toàn với thực phẩm để bạn an tâm sử dụng.
Trẻ em biết bản thân chúng cần gì nhất. Đó là lý do tại sao máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của trẻ, nhờ vậy bạn có thể tìm ra nhịp của riêng mình để hút sữa hiệu quả* và có lượng sữa tối ưu. Phễu hút sữa và vòng đệm phễu có kích cỡ phù hợp, ôm vừa vặn thoải mái đảm bảo hút sữa hiệu quả trong hành trình nuôi con.
Chúng tôi cung cấp kích cỡ sản phẩm phù hợp để mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho mọi bà mẹ. Dòng sản phẩm phễu hút sữa và vòng đệm phễu của chúng tôi phù hợp với 99% các bà mẹ. Có thể mua riêng, bạn có thể trải nghiệm sự thoải mái tối đa khi hút sữa.
Chúng tôi thiết kế máy hút sữa và phụ kiện của máy sao cho đơn giản nhất có thể. Chỉ với một vài bộ phận kết nối, mỗi cốc hứng sữa đều dễ dàng tháo rời, vệ sinh (bằng tay hoặc trong máy rửa chén), khử trùng và lắp lại.
