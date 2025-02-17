Cụm từ tìm kiếm

    Philips Avent Hands-free Phễu hút sữa lớn và vòng đệm

    SCF552/11

    Vì mỗi bà mẹ đều khác nhau nên phễu hút sữa 28 mm và vòng đệm phễu 26 mm dành cho ngực và núm ti lớn hơn mang lại sự vừa vặn thoải mái và an toàn. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng chung với cốc hứng sữa rảnh tay Philips Avent.

    Philips Avent Hands-free Phễu hút sữa lớn và vòng đệm

    Sử dụng chung với cốc hứng sữa rảnh tay

    • Phễu hút sữa 28mm
    • Vòng đệm phễu 26mm
    Phễu bằng silicon nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực me

    Phễu bằng silicon nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực me

    Phễu hút sữa bằng silicon SkinSense độc ​​đáo của chúng tôi được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa, nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực bằng hơi ấm tự nhiên của cơ thể của bạn. Phễu hút sữa được làm bằng silicon an toàn với thực phẩm để bạn an tâm sử dụng.

    Mô phỏng nhịp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

    Mô phỏng nhịp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

    Trẻ em biết bản thân chúng cần gì nhất. Đó là lý do tại sao máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của trẻ, nhờ vậy bạn có thể tìm ra nhịp của riêng mình để hút sữa hiệu quả* và có lượng sữa tối ưu. Phễu hút sữa và vòng đệm phễu có kích cỡ phù hợp, ôm vừa vặn thoải mái đảm bảo hút sữa hiệu quả trong hành trình nuôi con.

    Nhiều kích cỡ phễu hút sữa và vòng đệm dành cho mọi bà mẹ

    Nhiều kích cỡ phễu hút sữa và vòng đệm dành cho mọi bà mẹ

    Chúng tôi cung cấp kích cỡ sản phẩm phù hợp để mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho mọi bà mẹ. Dòng sản phẩm phễu hút sữa và vòng đệm phễu của chúng tôi phù hợp với 99% các bà mẹ. Có thể mua riêng, bạn có thể trải nghiệm sự thoải mái tối đa khi hút sữa.

    Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện

    Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện

    Chúng tôi thiết kế máy hút sữa và phụ kiện của máy sao cho đơn giản nhất có thể. Chỉ với một vài bộ phận kết nối, mỗi cốc hứng sữa đều dễ dàng tháo rời, vệ sinh (bằng tay hoặc trong máy rửa chén), khử trùng và lắp lại.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu

      Phễu hút sữa và vòng đệm
      Cao su silicon lỏng

    • Dụng cụ đi kèm

      Phễu hút sữa (28 mm)
      2 cái
      Vòng đệm (26 mm)
      2 cái

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng máy hút sữa
      Dễ sử dụng, dễ vệ sinh và lắp ráp

    • Chức năng

      Thông số kỹ thuật của phễu hút sữa và vòng đệm
      Có nhiều kích cỡ để ôm vừa vặn

    • Hiệu quả liên quan đến hiệu suất kỹ thuật của sản phẩm.
    • *Tham khảo tần suất hút của máy hút sữa.

