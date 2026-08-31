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Mới

Philips Avent Double Electric Breast PumpSCF493/11 Máy hút sữa không dây Natural Care

SCF493/11

Thảnh thơi.
Bé và thời gian của bạn đều quý giá. Hãy giải phóng đôi tay với máy hút sữa đeo rảnh tay Philips Avent Natural Care. Được thiết kế mô phỏng nhịp bú tự nhiên của bé, sản phẩm mang lại hiệu suất mạnh mẽ chuẩn bệnh viện trong thiết kế kín đáo, chống tràn
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thương hiệu được các bà mẹ trên toàn thế giới khuyên dùng1

Mô phỏng nhịp bú của bé

Thảnh thơi.

  • Máy hút sữa hiệu suất chuẩn bệnh viện mô phỏng nhịp bú tự nhiên của bé

  • Cốc trong suốt với phần trong nhẹ

  • Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện

  • Phù hợp với 99% các bà mẹ

  • Phễu SkinSense độc quyền

Tự do hút sữa ở bất cứ đâu

Tự do hút sữa ở bất cứ đâu

Máy hút sữa đeo đầu tiên của chúng tôi mang hiệu suất mạnh mẽ chuẩn bệnh viện trong thiết kế nhẹ, nằm gọn và thoải mái trong áo ngực. Dù bạn ở đâu, máy cũng luôn đồng hành—trên sofa, tại bàn làm việc hay khi đi dạo quanh khu nhà. Thời gian của bạn, bạn quyết định.

Hiệu suất chuẩn bệnh viện trong thiết kế đeo tiện lợi

Hiệu suất chuẩn bệnh viện trong thiết kế đeo tiện lợi

Không giống như các máy hút sữa đeo khác, bạn không cần phải lựa chọn giữa sự thoải mái và hiệu quả. Động cơ của chúng tôi mang lại hiệu suất mạnh mẽ chuẩn bệnh viện, tương tự máy hút sữa truyền thống — nhưng vẫn có ưu điểm là thiết kế đeo tiện lợi. Pin sạc giúp bạn dễ dàng hút sữa kín đáo ở bất cứ đâu.

Mô phỏng nhịp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

Mô phỏng nhịp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

Máy hút sữa đeo đầu tiên của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của em bé, giúp nhanh hơn đến 2 lần so với hầu hết các máy hút sữa đeo khác**. Suy cho cùng, em bé luôn biết cách bú mẹ tốt nhất! Vì vậy, chúng tôi thiết kế sản phẩm với mục tiêu giúp bạn hút sữa hiệu quả nhất, đồng thời tiết kiệm thời gian quý giá.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023. 

  1. Hiệu quả liên quan đến hiệu suất kỹ thuật của sản phẩm.

  2. Áp dụng cho tần suất lực hút của máy.