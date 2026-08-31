Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
SCF493/11
Máy hút sữa hiệu suất chuẩn bệnh viện mô phỏng nhịp bú tự nhiên của bé
Cốc trong suốt với phần trong nhẹ
Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện
Phù hợp với 99% các bà mẹ
Phễu SkinSense độc quyền
Máy hút sữa đeo đầu tiên của chúng tôi mang hiệu suất mạnh mẽ chuẩn bệnh viện trong thiết kế nhẹ, nằm gọn và thoải mái trong áo ngực. Dù bạn ở đâu, máy cũng luôn đồng hành—trên sofa, tại bàn làm việc hay khi đi dạo quanh khu nhà. Thời gian của bạn, bạn quyết định.
Không giống như các máy hút sữa đeo khác, bạn không cần phải lựa chọn giữa sự thoải mái và hiệu quả. Động cơ của chúng tôi mang lại hiệu suất mạnh mẽ chuẩn bệnh viện, tương tự máy hút sữa truyền thống — nhưng vẫn có ưu điểm là thiết kế đeo tiện lợi. Pin sạc giúp bạn dễ dàng hút sữa kín đáo ở bất cứ đâu.
Máy hút sữa đeo đầu tiên của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của em bé, giúp nhanh hơn đến 2 lần so với hầu hết các máy hút sữa đeo khác**. Suy cho cùng, em bé luôn biết cách bú mẹ tốt nhất! Vì vậy, chúng tôi thiết kế sản phẩm với mục tiêu giúp bạn hút sữa hiệu quả nhất, đồng thời tiết kiệm thời gian quý giá.
Đánh giá
Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023.
Hiệu quả liên quan đến hiệu suất kỹ thuật của sản phẩm.
Áp dụng cho tần suất lực hút của máy.