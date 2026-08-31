Mô phỏng nhịp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

Máy hút sữa đeo đầu tiên của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của em bé, giúp nhanh hơn đến 2 lần so với hầu hết các máy hút sữa đeo khác**. Suy cho cùng, em bé luôn biết cách bú mẹ tốt nhất! Vì vậy, chúng tôi thiết kế sản phẩm với mục tiêu giúp bạn hút sữa hiệu quả nhất, đồng thời tiết kiệm thời gian quý giá.