SCF297/05
Tiệt trùng nhanh chóng và dễ dàng, mọi lúc mọi nơi
Túi tiệt trùng trong lò vi sóng Philips Avent đảm bảo bình sữa và các dụng cụ dành cho bé luôn được tiệt trùng thật nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, dù bạn ở bất kỳ đâu. Với mỗi túi, bạn có thể tiệt trùng bình sữa trong lò vi sóng trong vòng 90 giây.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Túi tiệt trùng trong lò vi sóng có thể tái sử dụng nhiều lần, dùng để tiệt trùng bình sữa, dụng cụ hút sữa và các sản phẩm khác trong vòng 90 giây*
Có một dãy ô đánh dấu trên mỗi túi. Bằng cách đánh dấu vào các ô số, bạn có thể theo dõi số lần đã sử dụng túi nhanh chóng và dễ dàng.
Có một vùng cách nhiệt trên mỗi túi (Safe handling zone). Khu vực này được đánh dấu trên túi cho bạn biết vị trí cầm an toàn khi trực tiếp lấy túi ra khỏi lò vi sóng.
Mỗi hộp có năm túi tiệt trùng trong lò vi sóng, mỗi túi có thể sử dụng tới 20 lần. Tức là chỉ với một hộp, bạn sẽ có thể tiệt trùng bình sữa, dụng cụ hút sữa và các phụ kiện khác tới 100 lần.
Mỗi túi tiệt trùng trong lò vi sóng đã được chứng minh giúp diệt 99,9% các loại vi trùng và vi khuẩn.
Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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