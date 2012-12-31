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  • Tiệt trùng nhanh chóng và dễ dàng, mọi lúc mọi nơi Tiệt trùng nhanh chóng và dễ dàng, mọi lúc mọi nơi Tiệt trùng nhanh chóng và dễ dàng, mọi lúc mọi nơi

    Philips Avent Túi tiệt trùng trong lò vi sóng

    SCF297/05

    Tiệt trùng nhanh chóng và dễ dàng, mọi lúc mọi nơi

    Túi tiệt trùng trong lò vi sóng Philips Avent đảm bảo bình sữa và các dụng cụ dành cho bé luôn được tiệt trùng thật nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, dù bạn ở bất kỳ đâu. Với mỗi túi, bạn có thể tiệt trùng bình sữa trong lò vi sóng trong vòng 90 giây.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 345.000 đ

    Philips Avent Túi tiệt trùng trong lò vi sóng

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    Tiệt trùng nhanh chóng và dễ dàng, mọi lúc mọi nơi

    • Tiệt trùng mọi lúc, mọi nơi
    • Diệt 99,9% các loại vi trùng có hại
    • Dễ sử dụng
    • 5 túi cho 100 lần sử dụng
    Hoàn thành quá trình tiệt trùng trong lò vi sóng trong vòng 90 giây

    Hoàn thành quá trình tiệt trùng trong lò vi sóng trong vòng 90 giây

    Túi tiệt trùng trong lò vi sóng có thể tái sử dụng nhiều lần, dùng để tiệt trùng bình sữa, dụng cụ hút sữa và các sản phẩm khác trong vòng 90 giây*

    Ô đánh dấu giúp ghi nhớ số lần sử dụng túi

    Ô đánh dấu giúp ghi nhớ số lần sử dụng túi

    Có một dãy ô đánh dấu trên mỗi túi. Bằng cách đánh dấu vào các ô số, bạn có thể theo dõi số lần đã sử dụng túi nhanh chóng và dễ dàng.

    Vùng cách nhiệt để lấy túi ra khỏi lò vi sóng một cách an toàn

    Vùng cách nhiệt để lấy túi ra khỏi lò vi sóng một cách an toàn

    Có một vùng cách nhiệt trên mỗi túi (Safe handling zone). Khu vực này được đánh dấu trên túi cho bạn biết vị trí cầm an toàn khi trực tiếp lấy túi ra khỏi lò vi sóng.

    Có thể tiệt trùng trong lò vi sóng tới 100 lần trên mỗi hộp

    Có thể tiệt trùng trong lò vi sóng tới 100 lần trên mỗi hộp

    Mỗi hộp có năm túi tiệt trùng trong lò vi sóng, mỗi túi có thể sử dụng tới 20 lần. Tức là chỉ với một hộp, bạn sẽ có thể tiệt trùng bình sữa, dụng cụ hút sữa và các phụ kiện khác tới 100 lần.

    Diệt 99,9% các loại vi trùng và vi khuẩn

    Mỗi túi tiệt trùng trong lò vi sóng đã được chứng minh giúp diệt 99,9% các loại vi trùng và vi khuẩn.

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước hộp
      215 x125  mm
      Sức chứa của túi
      Tiệt trùng lên tới 3 bình sữa trong một lần hoặc 1 dụng cụ hút sữa
      Kích thước túi
      278 mm x 210 mm

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Chất liệu

      Chất liệu túi
      infoPET12, CPP60

    • Dụng cụ đi kèm

      Túi tiệt trùng trong lò vi sóng
      5 túi

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 - 6 tháng

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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