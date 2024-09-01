Tất cả sản phẩm ty ngậm của chúng tôi đều có cùng hình dạng núm vú và thiết kế liền khối, với nhiều hình dạng tấm chắn khác nhau, bao gồm cả những loại được phân phối tại các bệnh viện ở Hoa Kỳ.