Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
SCF191/11
Hỗ trợ nhu cầu bú tự nhiên của trẻ
Nhẹ nhàng làm dịu nướu của trẻ sơ sinh, đồng thời nuôi dưỡng các cơ cần thiết cho việc bú và nói của trẻ. Được 92% bà mẹ* tin dùng, thiết kế liền khối độc đáo hình ngón tay giúp gắn kết chặt chẽ hơn, bất kể ai cũng có thể chăm sóc trẻ.
Thiết kế chất liệu silicon liền khối
0-3 tháng tuổi
Không chứa BPA
Gói 1 sản phẩm
Được thiết kế để đáp ứng phản xạ bú tự nhiên của trẻ sơ sinh, giúp trẻ tự xoa dịu giữa các cữ bú, đồng thời hỗ trợ sự phát triển răng miệng ngay từ ngày đầu tiên. Mỗi lần bú cũng khuyến khích trẻ sử dụng các cơ miệng cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ lành mạnh.
Ty ngậm nhẹ nhàng rèn luyện các cơ mà trẻ cần để bú, giúp chuyển đổi tư thế ngậm và bú sữa. Núm vú được bo tròn giống như núm vú của mẹ, giúp giảm tình trạng nhầm lẫn núm vú để bạn có thể tự tin cho con bú và ngậm ty ngậm.
Được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh từ 0-3 tháng tuổi, ty ngậm được làm hoàn toàn từ chất liệu silicon đạt chuẩn y tế. Thiết kế liền khối tuân thủ các hướng dẫn của American Academy of Pediatrics.**
Đánh giá
Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 8.139 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2024.
bà mẹ biết đến ty ngậm, theo một cuộc kiểm tra người tiêu dùng tại Hoa Kỳ được thực hiện vào năm 2023 (n = 477)
American Academy of Pediatrics khuyến cáo nên “mua loại ty ngậm không thể tách rời. Loại được đúc từ một khối nhựa nguyên khối đặc biệt an toàn”. (Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5, 7th ed. 2019, Bởi American Academy of Pediatrics, Tanya Remer Altmann và David L. Hill, New York: Bantam Books."
Nên thay ty ngậm sau 4 tuần sử dụng để hợp vệ sinh
Tất cả sản phẩm ty ngậm của chúng tôi đều có cùng hình dạng núm vú và thiết kế liền khối, với nhiều hình dạng tấm chắn khác nhau, bao gồm cả những loại được phân phối tại các bệnh viện ở Hoa Kỳ.