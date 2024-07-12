Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Hỗ trợ nhịp bú sữa riêng của bé
Bộ quà tặng bình sữa sơ sinh là sản phẩm lý tưởng để tập cho bé ngậm và bú sữa. Với Núm ti mô phỏng tự nhiên, bé có thể uống theo nhịp tự nhiên của bé, giống như khi bú mẹ, giúp bạn dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình. Hãy xem thêm thông tin bên dưới để đảm bảo bạn tìm được núm ti phù hợp.
2 Bình sữa
Núm ty giả Start – Gói lớn
Cọ rửa bình sữa
Núm ty mô phỏng tự nhiên hoạt động theo nhịp bú tự nhiên của bé, giúp bạn dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình. Núm ty có lỗ mở độc đáo chỉ tiết sữa khi bé chủ động bú. Vì vậy, khi bé tạm dừng để nuốt và thở, sữa cũng tạm dừng chảy.
Van chống đầy hơi được thiết kế để không khí đi vào trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé trong khi bé bú bình, giúp giảm hiện tượng đầy hơi và quấy khóc.
Lỗ núm ty được thiết kế để chỉ tiết sữa khi bé bú. Vì vậy, bạn có thể tự tin tránh mất sữa dù ở nhà hay đang di chuyển.
5.0
trên 5
83
Đánh giá
99%
khuyên dùng sản phẩm này
12/07/2024
Việt Nam
Nhân viên Philips
sản phẩm rất chất lượng
[Employee of philipsglobal] Sản phẩm chất lượng cao, rất tiện dụng và an toàn. Rất yên tam khi mua và sử dụng cho trẻ sơ sinh
Ưu điểm
Bình nhiều lựa chọn kích cỡ, dễ cầm nắm, an toàn cho trẻ
Khuyết điểm
chưa thấy
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCD838 Bộ bình sữa, ty ngậm mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2024-03-12
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCD838 Bộ bình sữa, ty ngậm mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2024-03-12
Trâm123
04/07/2024
Việt Nam
Bộ bình sữa tiện lợi
Bao gồm nhiều bình sữa có dung tích khác nhau thích hợp theo từng tháng tuổi, đi kèm cọ bình mà k cần phải mua riêng, giá thành tốt. Núm ty có thiết kế hiện đại, giúp phát triển cơ hàm
Ưu điểm
Đẹp, tiện lợi
Khuyết điểm
Chưa thấy
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCD838 Bộ bình sữa, ty ngậm mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2024-03-04
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCD838 Bộ bình sữa, ty ngậm mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2024-03-04
Shin bút chì
21/06/2024
Việt Nam
Sản phẩm rất tốt
Bé mình rất hợp tác với bình sữa Philips Avent, núm mới mềm, không bị sặc sữa khi uống, không đầu hơi nên bé mình không bị đầu hơi
Ưu điểm
Núm mềm, bé rất hợp tác
Khuyết điểm
Chưa thấy
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCD838 Bộ bình sữa, ty ngậm mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2023-05-21
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCD838 Bộ bình sữa, ty ngậm mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2023-05-21
Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023.
Khả năng chịu nhiệt lên đến 180°C
0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011