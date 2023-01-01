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7000 SeriesKét sắt thông minh

SBX702BAGX/97

Bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn

Tận hưởng khả năng mở khóa nhanh chóng trong tầm tay. Philips SBX702 hỗ trợ mở khóa bằng vân tay và mã PIN. 2 hệ thống mở khóa độc lập được thiết kế để bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn. Hệ thống dự phòng được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và nâng cấp bảo mật.

Xem tất cả lợi ích

Với hệ thống mở khóa dự phòng

Bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn

  • Mở khóa không cần chìa khóa

  • Tay cầm bị vô hiệu hóa sau khi khóa

  • Hệ thống dự phòng

  • Cảnh báo bất thường

Hỗ trợ cả vân tay và mã PIN

Hỗ trợ cả vân tay và mã PIN

Loại bỏ tính năng mở khóa cơ học, két sắt này sử dụng cảm biến vân tay bán dẫn và bàn phím cảm ứng, cho phép mở khóa bằng cả vân tay và mã PIN. Chỉ cần một lần chạm nhẹ để đánh thức hệ thống và nhận dạng nhanh chóng. Khóa sinh trắc học mang lại trải nghiệm mở khóa mượt mà và nhanh hơn bao giờ hết.

Không có rủi ro tiềm ẩn

Không có rủi ro tiềm ẩn

Két sắt chắc chắn và an toàn do tủ của két sắt được làm bằng một tấm kim loại nguyên khối. Bàn phím cảm ứng tích hợp giúp sản phẩm có thiết kế đơn giản và bảo vệ bảng mạch điện tử. Tất cả điều đó giúp két sắt này đặt biệt hiệu quả, đẹp mắt, an toàn và đáng tin cậy.

Để đồng hồ của bạn không bị hư hỏng

Để đồng hồ của bạn không bị hư hỏng

SBX702 được trang bị 4 hộp lên dây đồng hồ, cho phép bạn giữ những chiếc đồng hồ trước đây của bạn an toàn và sạch sẽ khi bạn không đeo chúng.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Tuổi thọ pin được kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm. Tuổi thọ pin thực tế có thể thay đổi do các yếu tố khác nhau ví dụ như môi trường thử nghiệm, tình huống sử dụng và mức tiêu thụ do sử dụng trong thời gian dài.