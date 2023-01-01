Bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn

Tận hưởng khả năng mở khóa nhanh chóng trong tầm tay. Philips SBX702 hỗ trợ mở khóa bằng vân tay và mã PIN. 2 hệ thống mở khóa độc lập được thiết kế để bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn. Hệ thống dự phòng được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và nâng cấp bảo mật.